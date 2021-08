»Sindssygt«, »til at ryste på hovedet over« og »vi kommer til at forfølge det her«.

Regeringens støttepartier retter en hård kritik af regeringen og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter B.T. har beskrevet, at flere afviste asylansøgere er blevet udsendt til Afghanistan, mens Taliban var på hastig fremmarch i landet.

»Det er jo fuldstændig til at ryste på hovedet over. Hvad har regeringen tænkt sig? At vi med ét fly sender folk tilbage til Afghanistan og med et andet fly henter folk hjem. Nu må regeringen tage sig sammen,« siger SFs politiske ordfører, Karsten Hønge.

I år er 17 personer blevet udsendt fra Danmark til Afghanistan.

En af dem er 23-årige Nabi, der havde fået afslag på asyl og blev udsendt 30. maj i år. I et interview med B.T. fortæller han, at han lever i skjul i Kabul, men at Taliban fandt ham og tævede ham for tre uger siden.

Jeg giver ikke fem flade ører for, at regeringen siger, at de ikke vidste det på det tidspunkt

Da Nabi og flere andre blev udsendt, havde Taliban indledt en offensiv flere steder i landet, og situationen var meget uforudsigelig. Derfor burde udsendelserne have været bremset, mener SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

SF og Radikale Venstre kræver nu, at der bliver igangsat en undersøgelse af de konkrete udsendelsessager. Det skal vurderes, om de pågældende er i fare og skal hentes tilbage til Danmark, samt om myndighederne har begået fejl.

»Vi har et særligt ansvar for de her mennesker. Deres skæbner har været i vores hænder, og derfor har vi et ansvar for, hvad der sker med dem,« siger Karsten Hønge.

Da udsendelserne fandt sted, var Taliban på vej frem, men de færreste havde forudset, at det ville eskalere så hurtigt. Hvorfor skulle udsendelserne have været bremset på det tidspunkt?

»Jeg giver ikke fem flade ører for, at regeringen siger, at de ikke vidste det på det tidspunkt. De kunne selvfølgelig ikke vide, hvornår Taliban ville overtage, men alle vidste, at det ville ske. Det var bare et spørgsmål om tid. Når man så ind i en fremtid, hvor Taliban ville overtage, skulle man jo ikke sende folk tilbage,« siger Karsten Hønge.

Radikale Venstre mener, at det vil være »logisk«, at de udsendte afghanere får behandlet deres asylsager forfra.

»Vi kommer til at forfølge det her,« siger næstformand Andreas Steenberg (R).

Taliban-krigere kontrollerer i gaderne i Kabul. De har overtaget det afghanske politis pickup-trucks. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taliban-krigere kontrollerer i gaderne i Kabul. De har overtaget det afghanske politis pickup-trucks. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Enhedslisten går skridtet videre og vil straks have hentet alle 17 udsendte tilbage til Danmark.

»Det er åbenlyst, at de skal tilbage. Vi har udsendt personer til et land, der nu bliver styret af Taliban. Det er jo sindssygt,« siger udlændingeordfører Rosa Lund (EL).

Myndighederne havde vurderet, at de udsendte ikke ville være i fare i Afghanistan. Hvorfor ikke følge myndighedernes vurderinger?

»Situationen har ændret sig, og allerede tilbage i maj var situationen så skrøbelig. Afghanistan er blevet bombet tilbage til stenalderen, så det ligger lige på den flade, at situationen i Afghanistan er ganske særlig,« siger Rosa Lund.

Så Danmark skal ikke generelt til at hente udsendte hjem fra forskellige lande, hvis situationen ændrer sig?

»Nej.«

Enhedslisten oplyser, at man vil kalde ministeren i samråd.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at kommentere de konkrete sager.

»Reglerne siger meget klart, at det ikke er os politikere, der skal vurdere sikkerheden for asylansøgerne i hjemlandet. Det er i sidste ende en opgave for Flygtningenævnet, hvor der sidder en dommer for bordenden,« lyder det fra ministeren i et skriftligt svar.

Han oplyser, at afviste asylansøgere selv kan anmode om at få genoptaget deres asylsag, hvis der sker ændringer i hjemlandet. Ligesom Flygtningenævnet også kan beslutte at genoptage sager.

Flygtningenævnet oplyser til B.T., at der ifølge nævnet ikke var grundlag for at genoptage afghaneres asylsager i maj 2021.

Mandag har Flygtningenævnet bremset udsendelser til Afghanistan og besluttet at gennemgå flere afviste asylansøgeres sager for at vurdere, om de skal genoptages.