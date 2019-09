Hvem har mest brug for flere betjente, byboere eller bønder?

Svaret er begge dele. Borgere i både byer og på landet skal forvente et mere nærgående politi. I hvert fald hvis det står til justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Tyngden i dansk politi må og skal være i fødder på gaden. Ikke i strategifunktioner i toppen,« lyder det i en længere mail, Hækkerup har sendt til B.T.

Helt konkret vil ministeren under den kommende finanslov foreslå, at politi og anklagemyndigheder får 4,8 mia. kr. over de næste fire år. Det sker som en direkte konsekvens af B.T.s serie om rekordlange ventetid, som ofre for kriminalitet udsættes for.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

57-årige Tom Persson er et af ofrene for kriminalitet, der savner et mere nært politi.

Det var endda efter et biltyveri i Klampenborg lidt nord for København, at politiet ikke havde tid til at komme. I stedet fik han tilsendt en standardkopi om, at de droppede at efterforske anmeldelsen.

»Det er jo grundlæggende en god idé at få noget nærhed tilbage i politiet, der kan tage notits på lokale forhold og har lokalt kendskab. Men spørgsmålet er, hvorfra han vil få ressourcerne. Der er jo en årsag til, at det står så ringe til med sagsbehandlingstiderne. Og fjerner man ressourcerne fra nogle af de andre områder, så efterlader det jo bare huller der,« siger han.

19-årige Silas Lund var efter en bytur 29. marts sidste år i København udsat for overfald, hvor han fik en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader.

Selv om han havde navn på overfaldsmanden, kontaktede politiet ham først 1. juli i år, ti dage efter han var stået frem i B.T.

»Jeg kender intet til behovet for den øget bemanding i landområderne, men i mit tilfælde har travlhed og manglende ressourcer betydet, at min sag blev udskudt,« siger han.

Ministeren erkender, at de ekstra milliarder ikke bare løser alle problemer.

»Der er også brug for at tage hul på en grundlæggende debat om, hvordan vi bruger politiets ressourcer. Rygraden i dansk politi er det politi, der møder borgerne i hverdagen – altså de lokale politikredse, der er tæt på borgerne. Samtidig har vi et enddog meget stort Rigspoliti med ca. 1.900 ansatte. Det svarer til mere end to gange hele Fyns Politi,« skriver Nick Hækkerup og tilføjer:

»Vi skal spørge os selv: Er det den rigtige måde at bruge ressourcerne på, når vi har en ambition om et mere nært politi?«

Silas Lund håber, at andre i fremtiden ikke oplever samme problemer, som han gjorde. Også selv om de bor på landet og ikke i storbyen ligesom ham.

»Jeg tror ikke, at de fra den ene dag til den anden løser problemet fuldstændigt. Men jeg håber på forbedringer, så folk der er udsat for kriminalitet ikke skal igennem samme procedure, som jeg var,« siger han.