En 29-årig mand fra Hadsund i det nordjyske fik natten til mandag tæsk af to mænd, der opsøgte ham i hans hjem.

Den unge mand lå og sov med sin kæreste, da det omkring 4-tiden pludselig bankede på døren.

Udenfor stod to mænd, som - uvis af hvilken grund - overfaldt ham.

Heldigvis slap manden fra det voldelige overfald uden livstruende kvæstelser.

»Han fik blandt andet et slag i hovedet, så han blev kørt til personundersøgelse på Aalborg Sygehus, hvor han både er blevet tilset af en læge og en retsmediciner, der skal sikre spor.«

Det fortæller efterforskningsleder Preben Møller fra politiet i Himmerland.

Politiet ved endnu ikke, hvilket motiv gerningsmændene havde, eller om der er nogen relation mellem offer og gerningsmænd.

»Det er sådan noget, vores efterforskning skal kaste lys over,« siger efterforskningslederen.

»Lige nu er det svært at sige, hvad der ligger bag. Man tænker altid umiddelbart, at det er nogen, der kender hinanden, og at der er gået noget forud, men det er noget, vi undersøger,« siger Preben Møller og fortsætter:

»Det ser lidt mærkeligt ud lige nu.«

Gerningsmændene stak af efter overfaldet, og politiet har endnu ikke noget signalement af dem.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, hører Nordjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.