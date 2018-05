51-årig indespærret kvinde ringede til tre døtre umiddelbart før sin død. Pegede på kæresten som gerningsmand

Det er yderst sjældent, der rejses tiltale om mordbrand. Men en 47-årig mand sidder nu på anklagebænken ved Retten i Svendborg i en uhyggelig sag om mordbrand, hvor hans 51-årige samlever omkom af røgforgiftning, da deres 1. sals lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk blev sat i brand og hele ejendommen udbrændte den 31. maj i fjor.

Og det var uhyggelige detaljer, der kom frem på sagens første dag i går. Her dokumenterede senioranklager Jacob Thaarup, at den 51-årige kvinde - mens hun var indespærret i et værelse og omgivet af ild og røg - nåede at ringe til tre af sine døtre i minutterne umiddelbart før, hun døde.

De to første opkald blev ikke besvaret. Men det gjorde det tredje. Anklageren afslørede, at den desperate kvinde nåede at tale med datteren gennem to minutter og 21 sekunder. Og at hun i samtalen fortalte, at det var hendes kæreste - den 47-årige - som havde spærret hende inde og stukket lejligheden i brand.

“Jeg ved ikke, hvorfor hun skulle have sagt det. Det passer ikke. Jeg sad ved computeren, da jeg pludselig kunne lugte, at der var brand,” sagde den tiltalte, da han blev foreholdt, hvad den omkomnes datter har fortalt til politiet.

Han nægter sig skyldig i kvalificeret brandstiftelse - i daglig tale mordbrand. Og fastholder, at det ikke var ham men derimod hans nu afdøde samlever, som havde en mani med at sætte ild i gardiner og andre ting i lejligheden.

En version som ingen af de tre vidner, der nåede at blive afhørt i går, dog kunne genkende.

Derimod fortalte en af kvindens børn, som var i vidneskranken, at den 47-årige, ifølge hendes mor, flere gange havde forsøgt at sætte ild til hende.

En gang ved at han havde antændt den 51-årige kvindes jakke, mens hun havde den på. En anden gang ved at svide hårene af hendes ene arm med flammen fra en lighter. Og en tredje gang, da han ville sætte ild i hendes strikketøj, men hvor det i stedet blev sofahynder, der blev stukket i brand.

Den 47-årige mand nægter, at han på noget tidspunkt skulle have sat ild i effekter eller forsøgt at sætte ild til sin kæreste, som han dannede par med gennem ti år. Et forhold der til tider var turbulent og voldeligt, som en af kvindens døtre forklarede.

Når den 51-årige kvinde ikke kunne komme ud af værelset, hun befandt sig i, skyldtes det, at håndtaget på den indvendige side af døren var brækket af, så der kun var en lille stump tilbage.

Den tiltalte forklarede, at håndtaget et stykke tid inden branden var brækket, fordi en af kvindens børnebørn hang i det. Men da det skete, var den brækket på den anden side af døren. Altså ude på gangen, der førte ind til værelset. Den 47-årige bekræftede, at han på et tidspunkt efter defekten afmonterede håndtaget og vendte det, så den brækkede del kom til at sidde inde i værelset, hvor den 51-årige kvinde indebrændte.

Det havde han gjort for at barnebarnet ikke skulle hænge i det, forklarede han.

“Man kunne sagtens åbne døren indefra, hvis bare man lagde kræfter i,” sagde han.

Der ventes dom i næste uge. Strafferammen for mordbrand går op til fængsel på livstid.