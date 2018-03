I videoen ovenover kan du se en mindevideo, som Kim Walls familie har lavet.

Den dræbte svenske journalist, Kim Walls, forældre, Ingrid og Joachim Wall, var ikke til stede under onsdagens retssag mod den drabstiltalte ubådsejer, Peter Madsen.

Ifølge BTs oplysninger skyldes det, at forældreparret skal være i USA på fredag 23. marts, dagen hvor Kim Wall ville have fyldt 31 år.

Her skal Ingrid og Joachim Wall uddele et legat gennem fonden Kim Wall Memorial Fond, som blev oprettet af hendes familie, kort efter Kim Walls død.

LÆS OGSÅ: Stjerneadvokat om Peter Madsen: 'Det kan komme til at koste Peter Madsen dyrt'

Legatets formål er at hjælpe kvindelige journalister i udlandet, der dækker subkulturer - ligesom Kim Wall selv. De har familien gjort, fordi det var Kim Walls største ønske, at der skulle være flere kvindelige journalister ude i verden.

Pengene til Kim Wall Memorial Fund er kommet fra mere end 2 200 donorer, hvor både private, virksomheder, fagforeninger og foreninger har bidraget. Her er der ifølge mediet Trelleborgs Allehanda samlet hele 5.000 dollar - 30.000 kr. sammen, der skal gå til én af de 140 ansøgere fra 37 forskellige lande.

Legatet vil blive uddelt på en restaurant i Brooklyn i New York - kun få blokke fra, hvor Kim Wall boede, skriver det svenske medie.

Freelancejournalist

Kim Wall arbejdede som freelancejournalist over hele verden for blandt andet New York Times og britiske The Guardian.

Hun blev sidst set i live 10. august, da hun gik ombord på Peter Madsens ubåd. 23. august bekræftede politiet, at hun var død.

Herunder kan du se en anden mindevideo, som familien har lavet om Kim Wall:

​Genoplev onsdagens retssag minut for minut i LIVE-bloggen herunder: