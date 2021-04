En historisk stor mængde sprængstof blev søndag fundet på Amager i København.

Her blev godt 200 kilo eksplosivt materiale fundet gemt i et skur i Sundby.

To mænd på 21 og 54 år er anholdt og sigtet i sagen.

Så det var ikke uden grund, at Københavns Politi søndag eftermiddag rykkede ud med det helt store setup på Amager:

To mænd på 21 og 54 år blev i går anholdt i en politiaktion for besiddelse af en større mængde sprængstof. Der har ikke umiddelbart været fare for naboer under opbevaringen #politidk https://t.co/zx5cYJt7mN — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 19, 2021

Afspærringer, bombeeksperter, kriminalteknikere, brandvæsen, ambulancer og en talstærk politistyrke.

Nu afslører politiet nemlig, at man under aktionen beslaglagde intet mindre end 206,4 kilo sprængstof fra et skur i Sundby.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

»Vi har beslaglagt en historisk stor mængde sprængstof, som vi selvfølgelig er meget lettede over ikke længere er i kriminelle hænder. Der har ikke umiddelbart været fare for naboer til det sted, sprængstoffet blev opbevaret, men sådan noget ligger man jo ikke inde med for sjov. Det er en meget alvorlig sag,« siger lederen af Grænsecenter Øresund, politiinspektør Henrik Andersen.

Ifølge Ritzau er to personer anholdt i forbindelse med aktionen. Foto: Steven Knap, Byrd Vis mere Ifølge Ritzau er to personer anholdt i forbindelse med aktionen. Foto: Steven Knap, Byrd

Det hele begyndte omkring klokken 15.30, hvor politiet spærrede området omkring Følfodvej i Tårnby af.

Herefter ankom både indsatsleder, kriminalteknikere og Hærens Ammunitionstjeneste, EOD.

To personer blev anholdt og sigtet under aktionen, men politiet har indtil nu været yderst tilbageholdende med oplysninger om, hvad deres sigtelse lyder på.

I det hele taget var det sparsomt, hvad der søndag kom ud af oplysninger om sagen.

Både brandvæsen, politi, ambulancer og kriminalteknikere er til stede ved politiaktionen. Foto: Mikkel Johansen, Byrd Vis mere Både brandvæsen, politi, ambulancer og kriminalteknikere er til stede ved politiaktionen. Foto: Mikkel Johansen, Byrd

Nu skriver politiet i pressemeddelelsen, at det drejede sig om et fund af en »historisk stor mængde sprængstof«.

Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at der har været umiddelbar eksplosionsfare i forbindelse med opbevaringen.

De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt klokken 11.

De bliver blandt andet sigtet for besiddelse af sprængstof under særligt skærpende omstændigheder.

Politiet er søndag eftermiddag massivt til stede i et boligområde på Amager. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er søndag eftermiddag massivt til stede i et boligområde på Amager. Foto: Presse-fotos.dk

Det store lager blev søndag aftes flyttet fra stedet uden problemer, oplyser politiet.

B.T. følger sagen …