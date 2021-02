10 kg svovl og aluminiumspulver til fremstilling af bomber, et hjemmelavet flag fra terrororganisationen Islamisk Stat og muligvis skydevåben.

Det ser ud til at have været nogle af årsagerne til, at dansk politi i weekenden i største hemmelighed gik i aktion med en række anholdelsesaktioner i Holbæk-området.

Aktionerne, der fandt sted på anmodning af tyske myndigheder, har nu ført til, at syv personer sidder fængslet – sigtet for at planlægge et eller flere terrorangreb.

Det er foreløbig uvist, om de planlagte terrorangreb skulle have ramt mål i Danmark, Tyskland eller et tredje sted.

De syv personer er blevet sigtet for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 1, dvs. terrorparagraffen, eller medvirken hertil. De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil.

Seks andre kræves også fængslet ved grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. De fik mandag deres anholdelse opretholdt i tre døgn i et grundlovsforhør.

De syv personer, der allerede sidder fængslet, er ifølge Politiets Efterretningstjeneste PET sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil.

Grundlovsforhørene i sagen har været holdt for dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke har kunnet få at vide, hvad personerne var sigtet for.

Torsdag kunne flere tyske medier – blandt andre Spiegel – dog fortælle, at anholdelserne i Danmark har relation til en terrorsag med udspring i Tyskland, hvor tre brødre af syrisk herkomst tilsyneladende er hovedmændene.

Ifølge de tyske medier er to af brødrene anholdt i Danmark, mens den tredje blev anholdt i Hessen.

PET skriver da også i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag, at en person er anholdt i Tyskland, og at man har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

Ifølge oplysningerne i det tyske medie Spiegel har de tre syriske brødre, der nu er anholdt tilsyneladende gjort særdeles grundige forberedelser til et eller flere alvorlige terrorangreb.

Myndighederne i Tyskland kom på sporet af sagen, da et polsk firma i sidste uge slog alarm om en mistænkelig ordre, som man havde modtaget via nettet.

Her havde en 33-årig syrer, der bor i Danmark, bestilt fem kilo svovl og fem kilo aluminiumpulver til sin brors adresse i den tyske by Dessau. Stofferne kan bruges til at lave hjemmelavede bomber med.

Da lokale politimyndigheder i Tyskland ransagede adressen i Dessau, fandt man dog ikke de bestilte kemikalier. I stedet spærrede efterforskerne øjnene op, da man fandt kilovis af krudt, tændsnore og anden pyroteknik.

Samtidig afslørede ransagningen også et hjemmelavet Islamisk Stat-flag samt en koran, hvor der var understreget passager, der handlede om kampen mod »vantro«.

Den 36-årige syrer fra Dessau blev i søndags anholdt i Holbæk sammen med sin bror. Ved den omfattende politiaktion i Holbæk mod flere adresser fandt politiet også de 10 kg kemikalier, der menes at være bestilt med henblik på bombefremstilling.

Brødrenes tredje bror, der skulle være 40 år og fra den tyske by Dietzenbach i Hesse, er også anholdt og varetægtsfængslet.