Er den norske milliardær Tom Hagen hustrumorder?

Eller har politiets efterforskere stirret sig så blind på, at han er gerningsmand og ansvarlig for hustruen Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinden og mulige død, at de har medtaget for mange ubetydelige ting i deres materiale mod den 70-årige forretningsmand?

Norske VG har fået indblik i dele af sagens retsakter, som afslører, hvorfor Tom Hagen efter 11 dages varetægtsfængsling i perioden fra slutningen af april og frem til 8. maj i fjor blev løsladt.

Det er et 16 sider langt dokument fra Hagens forsvarer, Svein Holden, som punkt for punkt sylespidst går imod de mange indicier, som norsk politi baserer mistanken på.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt på mystisk vis fra hjemmet ved Oslo 31. oktober 2018. I første omgang troede politiet, at hun var blevet kidnappet. Senere rettede efterforskningen sig mod hendes mand. Foto: Privat

Tom Hagen blev løsladt, da lagmannsretten, som er en højere instans end byretten, tilsidesatte kendelsen om varetægtsfængsling, hvorefter den 70-årige milliardær kunne forlade sin celle i fængslet i Oslo med en plastiksæk med tøj over skulderen.

Politiet hæfter sig ved en række indicier, som efterforskerne mener peger på Tom Hagen som gerningsmand eller som den, der er ansvarlig for sin kones forsvinden.

På dagen, da hun sidst blev set i live, 31. oktober 2018, brød han sin ellers helt faste rutine med at tage tidligt på arbejde, så han først kørte godt en time senere end normalt.

Hans forsvarer konstaterer, at han og hustruen havde været i teatret aftenen før og derfor gik unormalt sent i seng.

Hagen-parrets villa i Lorenskog ved Oslo er gentagne gange blevet undersøgt af kriminalteknikere i jagten på at løse gåden om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden. Foto: Heiko Junge

Tom Hagen ringer otte gange til sin kone samme formiddag, hun forsvinder. Bagefter er det blevet dokumenteret, at der i mobiltelefonens opkaldsliste er slettet to opkald. Det har siden vist sig, at telefonen slettede dem automatisk.

Politiet har også undret sig over, hvorfor Hagen ikke over for sin datter i en telefonsamtale gav udtryk for bekymring over, at hans kone ikke var der, da han kom hjem. Ligesom efterforskerne finder det mistænkeligt, at Tom Hagen var i stand til meget detaljeret at beskrive sin kones påklædning.

Heller ingen af disse dele fandt retten tilstrækkelig vægtigt til, at der var grundlag for fortsat varetægtsfængsling, skriver VG.

Derudover indgår der i rækken af indicier mod Tom Hagen, at hans blod og dna er fundet det sted, hvor politiet mener, konen har været udsat for et personangreb i parrets villa; at han givetvis har kendskab til kryptovaluta, som en hjælper udefra skulle betales med; samt at Hagen-parrets ægteskab ikke var den rene idyl.

Den 70-årige norske milliarder Tom Hagen er fortsat sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. Men beviserne har ikke været stærke nok til at holde ham varetægtsfængslet. Foto: TORBJORN OLSEN

Også de ting satte forsvarer Svein Holden spørgsmålstegn ved i lagmannsretten, så to ud af tre dommere til sidst valgte at løslade den 70-årige milliardær, som dog stadig er sigtet for at stå bag sin kones mystiske forsvinden og eventuelle død.

Det norske medie har forelagt materialet for den tidligere politiefterforsker og nu krimiforfatter Jørn Lier Horst. Han siger:

»Når man tager de enkelte dele som afvigelse fra faste rutiner, atypiske reaktioner og underlig opførsel, så virker det måske svagt hver for sig.«

»Men rækken med flere tilfælde af påfaldende adfærd gør, at der tegner sig et billede, der giver grundlag for at rette efterforskningen mod Tom Hagen og særlig grund til mistanke. Men det er jo alligevel for tyndt. Og det mente lagmannsretten også,« siger Horst til VG.