I artikelserien #Voldtaget har B.T. lavet en unik optælling af halvandet års voldtægtsdomme fra landets byretter. Der er i alt faldet dom over 95 gerningspersoner. I 28 tilfælde er der tale om pædofili-sager. I 19 ud af de 28 sager er ofret for det seksuelle overgreb gerningspersonens eget barn eller stedbarn.

At to tredjedele af sagerne, som B.T. har fået aktindsigt i, viser, at gerningspersonen begår overgrebet mod sit eget barn eller stedbarn, overrasker ikke Kuno Sørensen, der arbejder som psykolog og børnerådgiver i Red Barnet. Selvom det for mange må være utænkeligt at begå et overgreb mod sit eget barn eller stedbarn, er der ifølge Kuno Sørensen ikke nogen klare indikationer, som tyder på, at der er væsentlige forskelle på de gerningspersoner, som begår overgreb mod deres egne børn, end dem, som går efter fremmede børn.

»Vi vil gerne have, at de, der begår seksuelle overgreb, er fremmede. Vi har svært ved at rumme, at det sker inden i familien. De incestuøse overgreb er et udtryk for, at den voksne har kontrol og magt over barnet,« siger han og fortsætter:

»Nogle gange kan det være et udtryk for, at sexlivet mellem gerningsmanden og partneren ikke fungerer, men vedkommende har brug for den ømhed og nærhed, som den pågældende ikke får fra sin partner. Behovet flytter de så gradvist over på barnet. I starten er det måske bare knus og kram, men gradvist udvikler det sig i en seksuel retning.«

Fakta Gerningspersonen, der forgriber sig på børn. Den pædofile En voksen, der er tiltrukket af børn. Det kan man ikke forklare. På samme måde, som man ikke kan forklare, hvorfor nogle er hetero- eller homoseksuelle. Der er et stort flertal, som ikke agerer på deres lyster. En lille del af dem agerer på deres lyst. Den pan-seksuelle ​De er meget optaget af seksualitet og er ikke kritiske omkring, hvem de har den seksuelle oplevelse med. Det modsatte køn, eget køn eller børn. På somme måde som med en pædofil er det langtfra alle pan-seksuelle, der agerer på deres lyster. Den tredje type Her er der tale om en voksen, som i udgangspunktet har en ‘normal’ seksualitet, men har svært ved at skabe tilfredsstillende relationer med andre voksne. Måske føler de sig underlegne, derfor opsøger de børn, som de føler sig overlegne. De kan også gå til prostituerede. De kan opsøge teenagere eller børn, fordi de føler, at de kan have magt og kontrol over dem. Kilde: Kuno Sørensen, Red Barnet.

Ifølge Kuno Sørensen er det meget sjældent, at en fremmed person samler et tilfældigt barn op på gaden og begår overgreb mod dem. Ofte er der en eller anden relation mellem gerningsperson og offer. Han lægger også vægt på, at det ikke er så simpelt at sige, at alle, der begår overgreb mod børn, er pædofile.

»Det er vigtigt at påpege, at der er tale om en meget heterogen gruppe af mennesker, der begår seksuelle overgreb mod børn. De bliver omtalt som pædofile, men det er ikke en særlig præcis betegnelse. Der kan være flere veje til, at en voksen person begår overgreb mod et barn.«

Derfor deler Kuno Sørensen de personer, som begår overgreb mod børn, i tre kategorier. Den pædofile, den pan-seksuelle og dem som har svært ved at skabe tilfredsstillende relationer med andre voksne. Du kan læse mere om dem i faktaboksen her.

Det er langtfra let at opdage overgreb på børn. Det fortæller Helle Borrowman fra Landsforeningen Spor, der arbejder med at synliggøre voksnes senfølger efter overgreb i barndom eller ungdom.

»Langt hen ad vejen skal man vide, at det er ekstremt svært at finde ud af. Det er ikke nødvendigvis noget, som alle børn viser meget tydelige tegn på udadtil,« siger hun.

