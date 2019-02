Norsk Politi kan have flere grunde til at så tvivl om, hvorvidt den kidnappede milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen stadig er i live.

Det siger Michael Sjøberg, der er administrerende direktør i rådgivningsfirmaet Human Advisor og en af Danmarks førende eksperter i kidnapninger og gidselstagninger.

»På dette tidspunkt i forløbet burde der være kommet et bevis fra kidnapperne for, at de har den kidnappede person, at hun er i live og har det godt efter omstændighederne,« siger Michael Sjøberg.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober sidste år, og i de 120 dage, hun har været væk, har olitiet ikke modtaget et eneste livstegn fra hende.

På et kort pressemøde torsdag middag, sagde politiinspektør Tommy Brøske fra Øst Politidistrikt, at der ikke har været kontakt mellem politiet og de formodede kidnappere siden sidste pressemøde, der blev afholdt 11. februar.

»Det er naturligt for politiet at stille spørgsmål og betvivle, om hun fortsat er i live,« sagde Tommy Brøske.

At politiet på den måde går ud og sår tvivl om, hvorvidt offeret er i live, kan have to årsager, vurderer Michael Sjøberg.

Den ene mulighed er, at politiet oprigtig talt er bekymret for, at Anne-Elisabeth Hagen er omkommet.

»Det er klart, at det vækker bekymring, at man ikke har fået et livstegn. Ved at gå ud på denne måde, kan man gøde jorden i offentligheden for, at der måske kommer dårligt nyt på et tidspunkt,« siger Michael Sjøberg.

Den anden mulighed er, at udmeldingen er en taktisk manøvre, der skal få kidnapperne ud af busken.

»Når politiet ikke har en linje til at kontakte kidnapperne, er deres eneste mulighed at bruge pressen,« siger Michael Sjøberg.

Det er ikke unormalt, at personer holdes kidnappet over længere tid. En af de længste kidnapningssager stammer fra Columbia og varede i 1.968 dage. Men det er usædvanligt, at kidnapperne ikke giver et livstegn.

Ski 20190228. Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt holder pressebrief i anledning at det er fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog. Pressebriefen finner sted på politihuset i Ski torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Ritzau Scanpix)

»Hvis man skal se sagen fra kidnappernes synspunkt, har de en interesse i at komme videre i forløbet. Det er meget resursekrævende at holde en person kidnappet, og frygten for at blive taget er stor. Det ved man fra sager, hvor kidnappere er blevet pågrebet og har afgivet forklaring i retten,« siger Michael Sjøberg.

Han har selv været med til at udvikle forsvarets kidnapningsstrategier og holder jævnligt foredrag om kidnapningssager.