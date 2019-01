Onsdag morgen blev seks personer dræbt og 16 kvæstet i det, der er den største togulykke i 30 år.

Trods kraftig vind fik et godstog med tomme flasker onsdag lov til at køre over Storebæltsbroen.

Meget tyder på, at en tom trailer, der har vristet sig løs, er skyld i ulykken.

Onsdag morgen var vinden tæt på - men ikke over - den grænse der afgør, om godstog skal sænke farten over Storebæltbroen.

»Vindhastigheden i tiden op til ulykken var under 21 meter i sekundet, og der var hård vind, så - jeg ved ikke, om man kan sige, at det var tæt på. Men jo, middelvinden var mellem 20 og 21 meter i sekundet, siger Kim Agersø-Nielsen, der er teknisk chef i Sund og Bælt, til Ritzau.

Der er ingen restriktioner for togtrafikken, når middelvinden er under 21 meter i sekundet. Ved en middelvind på 21 meter i sekundet skal godstog sænke hastigheden til 80 kilometer i timen.

Blæser det så kraftigt, at vindhastigheden er over 25 meter i sekundet, må hverken passager- eller godstog passere Storebæltsbroen.

Mens vejtrafikken onsdag morgen var indstillet, fik togene lov til at køre.

Ulykken skete omkring klokken 07.30, da godstoget passerede et lyntog med 131 passagerer.

DB Cargo Scandinavia, der er ejet af Deutsche Bahn AG, stod for godstoget.

Det var på vej fra Høje Taastrup med tomme ølflasker til Carlsbergs Bryggeri i Fredericia, da ulykken indtraf.

Hvor hurtigt godstoget kørte, er ikke klarlagt, men ifølge kommunikationsdirektør i DB Cargo Scandinavia, Jan Wildau, havde godstoget køretilladelse.

»Hvorvidt der er køretilladelse for tog, afgøres af Banedanmark i samarbejde med Sund og Bælt,« siger Jan Wildau til Ritzau:

»Når der gælder forskellige regler for forskellige køretøjer, så er det selvfølgelig, fordi der er meget stor forskel på en kassevogn på 2000 kilo og et godstog på 2000 ton. Det hopper ikke bare lige af skinnerne,« siger Jan Wildau.

Efter ulykken har Sund & Bælt gennemført en intern kontrol af, om den sikkerhedsinstruks, som Banedanmark har godkendt for strækningen over Storebælt, er blevet overholdt.

Direktør for Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, siger til Ritzau:

»Vi kan på nuværende tidspunkt bekræfte ud fra vores undersøgelse, at gældende sikkerhedsinstrukser for restriktioner ved kraftig vind er overholdt i forhold til de data, vi har til rådighed.«

Myndighederne arbejder fortsat på at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken.

Men umiddelbart tyder meget på, at en tom trailer er blæst af godstoget og ind i lyntoget.

»Man kan se derude, at der ligger en trailer, som er væltet eller blæst af godstoget og ind i InterCity-toget,« siger Bo Haaning fra Havarikommissionen.