I B.T.s serie #Voldtaget viser en gennemgang af halvandet års domme, at i 'kun' fire ud af 28 voldtægtssager, der involverer børn, har der været tale om drengebørn som ofre. Helle Borrowman fra Landsforeningen Spor mener, at der kan være en ganske god grund til underrepræsentationen af drenge i B.T.s sagsmateriale.

Seksuelle overgreb begået mod drengebørn og teenagedrenge er så tabubelagt et emne, at det kan være svært for ofrene at erkende, at de har været udsat for et overgreb.

Fakta Gerningspersonen, der forgriber sig på børn. Den pædofile En voksen, der er tiltrukket af børn. Det kan man ikke forklare. På samme måde, som man ikke kan forklare, hvorfor nogle er hetero- eller homoseksuelle. Der er et stort flertal, som ikke agerer på deres lyster. En lille del af dem agerer på deres lyst. Den pan-seksuelle ​De er meget optaget af seksualitet og er ikke kritiske omkring, hvem de har den seksuelle oplevelse med. Det modsatte køn, eget køn eller børn. På somme måde som med en pædofil er det langtfra alle pan-seksuelle, der agerer på deres lyster. Den tredje type Her er der tale om en voksen, som i udgangspunktet har en ‘normal’ seksualitet, men har svært ved at skabe tilfredsstillende relationer med andre voksne. Måske føler de sig underlegne, derfor opsøger de børn, som de føler sig overlegne. De kan også gå til prostituerede. De kan opsøge teenagere eller børn, fordi de føler, at de kan have magt og kontrol over dem. Kilde: Kuno Sørensen, Red Barnet.

»Mænd er mænd. De skal være stærke, og de kan ikke være ofre. Det er lidt mere 'o.k.' for kvinder. Der er også alle de her myter om drenge og mænd, at hvis du har været ude for at overgreb, så udsætter du selv børn for overgreb, fordi det i langt de fleste tilfælde er mænd, der begår seksuelle overgreb på børn,« siger Helle Borrowman.

Og selv når man kommer til den erkendelse, som først kan finde sted flere årtier efter et overgreb i barndommen, så er det langtfra sikkert, at det fører til en domfældelse, hvorfor flere vælger at tie.

Det kan være en devaluering af manden som lærer eller pædagog, hvis folk tror, at der er en risiko for, at man begår overgreb mod børn. Det afholder også nogle fra at søge hjælp.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Også Kuno Sørensen, der arbejder som psykolog og børnerådgiver i Red Barnet, mener, at underrepræsentationen af drenge kan skyldes samfundets kønsstereotyper. Kort sagt: Drenge er bange for at definere sig selv som ofre. Det er for mange lig med, at de er svage og ikke store, stærke mænd.

»Hvis en 12-årig dreng bliver udsat for et seksuelt overgreb af en kvinde, så bliver han ’forført’ og er ’heldig’, men hvis en pige bliver udsat for det samme af en mand, så er der tale om et overgreb. Krænkelsen er den samme, men der er ikke samme forståelse fra omverdenen. Derfor er det også vanskeligere for drenge og mænd at identificere sig selv som ofre, fordi man dermed er ’svag’,« siger han.

Klik her for at læse om tegn på overgreb hos børn og unge.

Du kan blive klogere på alle tilfælde af pædofilidomme i B.T.s interaktive danmarkskort herunder. Øverst i højre hjørne kan du finde en dropdown-menu, hvor du kan vælge kun at se pædofilidommen.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.