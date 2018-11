Mens moderen Britta Nielsen og deres storebror Jimmy Hayat begge er varetægtsfængslede for svindel og groft hæleri, så lever de to hælerisigtede døtre Samina og Jamilla Hayat stadig deres liv i frihed.

Det er på trods af, at bagmandspolitiet (SØIK) mener, at de har modtaget en del af de 111 millioner kroner, som ifølge anklagen er forsvundet fra satspuljemidlerne fra 2002 og til 2018.

I dag blev navneforbuddet på døtrene i sagen ophævet, og i aften står de frem på Kanal 5 og fortæller deres version af begivenhederne.

At de kan stå frem skyldes blandt andet, at de ikke er fængslede.

»Hvad angår Samina, så har hun fra dag ét oplyst, at hvis politiet ville snakke med hende, så ville hun stille sig til rådighed. Så hun har været i kontakt med politiet hele tiden og har ikke været flygtet nogle steder hen. Hun har dog ikke haft lyst til at være på sin bopæl, men hun har boet et andet sted, som jeg ikke kan oplyse,« siger Samina Hayats advokat, Christian Bjerrehuus, til B.T.

Han fortæller også, at Samina Hayat endnu ikke har set en konkret sigtelse fra Anklagemyndigheden.

»Vi har kun fået en meget overordnet sigtelse, som handler om groft hæleri. Min klient er ikke bekendt med, hvor mange penge der er tale om, eller i hvilken periode det skulle være sket. Selvom jeg har spurgt ind til, hvad hun konkret er sigtet for, har jeg ikke fået svar,« siger Christian Bjerrehuus.

Samina Hayat kalder i tv-programmet på Kanal 5 i aften sagen for ‘en hetz’:

»Lige meget hvor angstprovokerende det måtte være at stå frem med ansigt og navn, så er man nødt til at gøre det i forhold til den hetz, der er kørt, og alle gisningerne. Vi vil gerne have vores version ud,« siger Samina Hayat.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har Samina Hayat i mange år været springrytter og deltaget i flere internationale konkurrencer. I interviewet fortæller Samina Hayat, at hun siden 2007 har købt og solgt op mod 60 konkurrenceheste for 100.000 euro (cirka 750.000 kroner) stykket. Pengene til hestekøbene fik hun af sin mor.

Begge døtre afviser dog, at de har haft kendskab til moderens svindel. De fortæller, at familiens levestandard ændrede sig efter faderens død i 2005. Tre år efter, at Britta Nielsen ifølge sigtelsen begyndte sin millionsvindel.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker, det virker helt ekstremt. Hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Men for os har det været sådan gennem hele vores liv. Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist,« siger Jamilla Hayat.

I programmet tilføjer Samina Hayat:

»Man sætter ikke spørgsmålstegn ved noget, når det kommer fra ens mor. Man stoler på sin mor,« siger hun i interviewet.

B.T. har uden held forsøgt at få et interview med de to døtre.

Deres mor, Britta Nielsen, er sigtet for at have overført 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen satspuljemidler til sin private konto.

Udover heste er pengene brugt på blandt andet diamanter og dyre biler, ligesom Britta Nielsen i 2006 købte sig ind i danskerkolonien Dannevirke, hvor hun opførte et luksuriøst hus.

Storesøster Jamilla Hayats advokat, Peter Secher, oplyser til B.T., at hans klient heller ikke har været efterlyst af politiet.