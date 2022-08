Lyt til artiklen

»Jeg troede, han skulle til at likvidere mig.«

Den sætning, der allerede faldt på den første retsdag i september 2021, kan have været meget afgørende for frifindelsen af Bo Steffensen i det såkaldte Travbane-drab.

Mandag blev den 43-årige hashkøber fra København idømt fem års fængsel.

Men endnu vigtigere for Bo Steffesen blev han frifundet for drabet på 25-årige Abukar Hassan Ali, der er bedre kendt under rapperaliasset Shmur.

Dermed slap han formentlig for en længere fængselsdom for manddrab, der normalt udløser en straf på omkring 12 års fængsel.

Det var de tre dommere og seks nævninger ved retten i Aarhus, der i deres dom slog fast, at hashkøberen handlede i nødværge, da han affyrede flere skud med sit skydevåben. Formentlig en halvautomatisk pistol.

To af dem ramte Shmur, der senere forblødte i græsset på en hestefold ved travbanen, selvom tilfældigt forbipasserende forsøgte at redde rapperens liv.

I retten fortalte Bo Steffensen, at han havde pakket sin Jeep Cherokee med 1,8 millioner kroner og sat kursen mod Aarhus for at købe 50 kilo hash.

Angiveligt fordi det ikke var til at købe det euforiserende stof i hovedstaden på grund af coronanedlukningen.

På parkeringspladsen ved travbanen skulle han mødes med Shmur, Omar Metashar og Masiullah Bayat for at foretage handlen.

I retten blev det forklaret, at handlen var kommet i stand gennem mellemmænd. De fire mænd kendte ikke hinanden, før de mødtes ved væddeløbsbanen.

Men noget gik grueligt galt.

Det kan være lovligt at dræbe * Manddrab straffes i Danmark med fængsel fra fem år og op til livstid. Udgangspunktet er fængsel i 12 år. Rovmord, seksualmord og bandedrab straffes som regel strengere. * Straffeloven tillader dog, at man i nødværge må bruge vold og i yderste konsekvens begå drab. * For at der kan være tale om nødværge, skal to betingelser være opfyldt: Det skal være nødvendigt, og det skal være forsvarligt. * Det betyder dels, at den, der handler i nødværge, ikke må have anden mulighed end selvforsvar for at undgå et angreb. * Og dels betyder det, at den vold, der anvendes, er forsvarlig. Det vil sige, at den skal stå mål med den forbrydelse, som skal forhindres. Det er for eksempel ikke forsvarligt at skyde en person for at undgå tyveri af en slikkepind. Kilde: Straffeloven.

Ifølge Bo Steffensen følte han sig truet, da en af de tre mænd trak pistol ved mødet. Angiveligt blev der affyret skud, hvilket fik københavneren til at frygte for sit liv, da han først troede, at han blev ramt.

Den tilspidsede situation fik hashkøberen til at trække sin medbragte pistol og affyre de dræbende skud.

Den forklaring fandt dommerne og nævningene så troværdig, at de mente Bo Steffensen handlede i selvforsvar og nødværge.

I stedet for manddrab blev den 43-årige dømt for at planlægge hashhandlen, være i besiddelse af et skarpladt skydevåben og afbrænding af to biler.

Omar Mohamad Metashar blev idømt to års fængsel og udvises for bestandigt. Masiullah Baya blev idømt fængsel i to et halvt år.

Anklager Birgitte Ernst oplyser, at hun skal nærlæse dommen, før hun kan vurdere, om sagen skal indstilles til anke, siger hun til Ritzau.