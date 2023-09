Hans forklaring hang ikke sammen, blev flere gange ændret og passede ikke med de faktiske omstændigheder på gerningsstedet.

Det var tungtvejende årsag til, at en 24-årig mand for en uge siden blev varetægtsfængslet og sigtet for at have slået to unge kvinder ihjel. Selv nægter han sig skyldig.

Ifølge sigtelsen blev kvinderne på 18 og 23 år dræbt - formentlig ved forgiftning med piller eller stoffer – med halvanden måneds mellemrum i den lejlighed i Brabrand, som den sigtede mand boede i.

Den 24-årige mand blev anholdt 3. september straks efter, at en tilkaldt ambulancelæge kunne konstatere, at der for anden gang indenfor kort tid blev fundet en ung kvinde livløs i mandens lejlighed.

Da den drabssigtede mand dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, blev retsmødet holdt for lukkede døre, så den præcise forklaring fra den drabssigtede har hidtil været ukendt.

B.T. kan dog oplyse, at det i høj grad var mandens løbende skiftende forklaringer under retsmødet, som der blev lagt vægt på, da det blev besluttet, at han skulle varetægtsfængslet.

Den drabssigtede fremstod utroværdig og dommeren troede ikke på, at han talte sandt om sin egen uskyld.

Og især af frygt for, at han på fri fod ville kunne spolere politiets fortsatte efterforskning i sagen – ikke mindst ved at påvirke vidnerne i sagen – blev det besluttet, at han skulle sættes bag tremmer i foreløbig fire uger.

Det var 24. juli, at en 23-årig kvinde blev fundet i mandens lejlighed. Fire dage senere afgik hun ved døden.

I første omgang var der ikke noget, der indikerede, at der lå en kriminel handling bag, men efter en 18-årig kvinde blev fundet død under lignende omstændigheder i mandens lejlighed 3. september, fik tonen en anden lyd.

»Det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys,« forklarede vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Flemming Nørgaard.

Det er politiets opfattelse, at den sigtede og de to kvinder havde et forudgående kendskab til hinanden. På sociale medier kunne det ses, hvordan den sigtede få uger inden sin anholdelse havde efterladt flere hilsner til den nu afdøde 23-årige kvinde.

Det er også politiets opfattelse, at de formodede forbrydelser er sket i misbrugsmiljøet.

Flere kilder har til B.T. beskrevet, hvordan den sigtede pludselig kom ud på et sidespor, hvor piller og stoffer spillede en fast rolle.

