49.727 kroner og 25 øre.

Det er den godtgørelse, som de tre døtre til den dræbte læge Charlotte Asperud fra Tisvildeleje, skal modtage fra gerningsmanden, der dræbte deres mor.

Det blev bestemt, da Retten i Helsingør afsagde dom i nævningesagen mod den 56-årige drabsmand Timo Juutilainen Nellemose.

Han blev tirsdag eftermiddag idømt forvaring på ubestemt tid for især mordet på den 58-årige læge, som han midt om natten til 30. april 2019 brød ind til i hendes hjem og brutalt dræbte med en snes slag i hovedet med et medbragt koben.

Og oven i den tidsubestemte frihedsstraf i Herstedvester blev han altså også dømt til at betale de tre voksne døtre til den dræbte læge tilsammen cirka 50.000 kroner inden for 14 dage.

Ved et af retsmøderne under sagen fremførte døtrenes bistandsadvokat et krav om en godtgørelse på tre gange 100.000 kroner

Normalt gives der erstatning, hvis efterladte børn har mistet en forsørger, men det er der ikke tale om i forhold til de tre voksne døtre. I stedet blev kravet begrundet i den følelsesmæssige belastning, som de havde været udsat for i forbindelse med deres mors voldsomme død.

Den følelsesmæssige belastning gjaldt ifølge bistandsadvokat Esben Skjernov ikke mindst den datter, som på gerningsnatten på sin telefonsvarer modtog et desperat opkald fra sin mor, der netop var ved at blive overfaldet af den nu dømte, som havde sparket døren ind til lægens soveværelse.

I februar 2014 var Charlotte Asperud som lægelig bagvagt på sygehuset i Hillerød med til at beslutte en dramatisk tvangsindlæggelse af manden, der nu er dømt for at have dræbt hende. Fem år senere sparkede han midt om natten døren ind til hendes soveværelse og slog hende ihjel med et koben. Billedet er fra 2011. Foto: Mads Nissen Vis mere I februar 2014 var Charlotte Asperud som lægelig bagvagt på sygehuset i Hillerød med til at beslutte en dramatisk tvangsindlæggelse af manden, der nu er dømt for at have dræbt hende. Fem år senere sparkede han midt om natten døren ind til hendes soveværelse og slog hende ihjel med et koben. Billedet er fra 2011. Foto: Mads Nissen

Datteren hørte først opkaldet med en kort forsinkelse, og slog straks alarm til 112 uden at have hørt opkaldet til ende. Det var uddrag af den lydfil, som politiet på et tidligt tidspunkt i efterforskningen offentliggjorde i håb om at få henvendelser fra vidner, der kunne genkende gerningsmandens stemme.

Under retssagen kom det frem, at mindst to personer med relation til gerningsmanden faktisk genkendte hans stemme, men ikke henvendte sig til politiet, inden politiet ved hjælp af dna-spor havde fundet frem til hans identitet på anden vis og kunne anholde ham.

Retsgenetikerne havde ved obduktionen af Charlotte Asperud sikret biologiske spor fra såkaldte negleskrab fra alle fem fingernegle på den dræbte læges højre hånd.

Dna-sporene viste sig med maksimal sandsynlighed at pege på den dna-profil af den 56-årige, som politiet i forvejen lå inde med fra hans omfattende indbrudskriminalitet i en lang række sommerhuse i Nordsjælland.

Den 56-årige Timo Juutilainen Nellemose udbad sig 14 dages betænkningstid til at overveje, om han vil anke dommen med den tidsubestemt straf forvaring til Østre Landsret. Vis mere Den 56-årige Timo Juutilainen Nellemose udbad sig 14 dages betænkningstid til at overveje, om han vil anke dommen med den tidsubestemt straf forvaring til Østre Landsret.

Den nu dømte Timo Juutilainen Nellemose brød ind til Charlotte Asperud, fordi hun fem år tidligere havde været med til at tvangsindlægge ham. Det gjorde hun, da han efter et trafikuheld på skadestuen i Hillerød opførte sig aggressivt og voldeligt.

Ved dommen i Helsingør lagde nævningetinget vægt på, at Retslægerådet havde anbefalet en forvaringsdom. Blandt andet fordi den 56-årige morder ifølge en mentalundersøgelse lider af personlighedsforstyrrelse. Han har paranoide tendenser og svært ved at kontrollere sin vrede.

»Vi har lagt vægt på, at tiltalte har tendens til at være let krænkbar og har tendens til ikke at kunne give slip på, hvad der er sket i fortiden,« lød det blandt andet fra retsformanden ved domsafsigelsen.