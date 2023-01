Lyt til artiklen

I slutningen af 2022 blev der på landsplan anmeldt 659 indbrud i perioden fra 19. december frem til 1. januar.

Selvom det kan lyde af mange, er det faktisk et historisk lavt niveau.

Det fortæller Det Kriminalpræventive Råd i en pressemeddelelse.

Siden 2019, hvor der blev anmeldt 1343 indbrud, er kurven blot gået en vej. Nedad.

Årsagen er formentligt, mener rådet, at flere og flere danskere samarbejder om at forebygge indbrud. I dag er 250.000 danskere nemlig aktive nabohjælpere, der bruger Nabohjælps app.

Samtidig er en ny ordning trådt i kraft, hvor 900 såkaldte 'Nabovenner' skal engagere nabohjælpere i hele landet til at gøre en ekstra indsats.

»Nabovennerne er ildsjæle, som løfter nabohjælpen der, hvor de bor. Vi er overbeviste om, at Nabovenner spiller en afgørende rolle i forhold til at få nabohjælpen aktiveret; rundt om i hele Danmark og særligt i de indbrudsplagede områder,« siger kommunikationskonsulent Julie Kofoed fra Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

Politiet værdsætter den indsats, Nabohjælp og Nabovenner yder året rundt. Og særligt i ferieperioderne, som mellem jul og nytår.

»Det er godt at se, at vi igen i år har registreret et rekordlavt antal anmeldelser af indbrud hen over julen. Vi har de seneste år set en positiv udvikling i antallet af anmeldelser af indbrud, og den tendens håber vi, vil fortsætte,« lyder det fra Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiet, i pressemeddelelsen.

»Det kræver dog, at vi alle gør en indsats og bliver ved med at sikre vores hjem og hjælper hinanden med at holde et vågent øje med hinandens boliger,« advarer han.