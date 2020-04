Inden de to grupperinger af børn og unge mødtes for at udkæmpe en blodig slåskamp - der fredag nat kostede en unge mand livet - var der én klar aftale imellem dem:

Der skulle være balance i antallet. Kom den ene gruppe med syv mand, gjorde den anden det samme.

Dog ved politiet på nuværende tidspunkt ikke, om det var en del af aftalen, at der skulle bruges våben, eller om den ene af grupperingerne snigløb den anden og pludselig trak knive i en aftalt nævekamp.

»Vores oplevelse er, at der er en vis form for aftale om, at der skulle være balance i mødet. Altså det samme antal på begge sider. Men hensyn til våben, har vi ikke oplevelse af, at det var en del af aftalen. Men vi ved det ikke, og det er det, vi er ved at klarlægge nu,« siger Michael Gaml, der er efterforskningsleder på sagen.

Man kan undre sig som forælder: Hvad laver er 13-årig knægt på gaden midt om natten? Michal Gaml, efterforskningsleder

Ved du om sagen, eller var du vidne til noget? Tip gerne B.T. på 1929@bt.dk.

Nordsjællands Politi modtog klokken 01.23 via alarmcentralen en anmeldelse om et masseslagsmål mellem to grupperinger på parkeringspladsen ved siden af Jägers Skatepark, der ligger tæt ved Jægersborg Station i Gentofte nord for København.

Politiet mødte kort efter alarmopkaldet talstærkt op og havde i løbet af få timer anholdt 12 personer.

Fandt økse samt andre våben

På gerningsstedet fandt politiets teknikere flere slag- og stikvåben, som var blevet brugt under masseslagsmålet, hvor en 18-årig mand døde af sine kvæstelser.

Politiet og teknikere er til stede ved gerningsstedet lørdag morgen. Blandt flere slag- og stikvåben blev denne økse fundet på gerningsstedet. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen. Vis mere Politiet og teknikere er til stede ved gerningsstedet lørdag morgen. Blandt flere slag- og stikvåben blev denne økse fundet på gerningsstedet. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen.

Flere af de andre unge måtte efterfølgende en tur på hospitalet, hvor de blev behandlet for knivstik. Ingen af dem var ifølge politiet i livsfare.

Ifølge Michael Gaml er det kun få af de implicerede, der er over 18 år. Hovedparten er børn, hvor den yngste er 13 år.

»Det giver jo stof til eftertanke, og man kan undre sig som forælder: Hvad laver er 13-årig knægt på gaden midt om natten?,« siger Michael Gaml.

Efterforskningslederen kan ikke kommentere, om personerne i de to grupperinger i forvejen er kendt af politiet, men han understreger, at flere af dem er kendt i SSP-sammenhæng.

Et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Eskalerede fra bandeord til drab

Det samlede billede af hvad der helt nøjagtig ledte til, at de to grupperinger aftalte at mødes i en voldsom masseslåskamp, er fortsat uklart.

Dog ved politiet, at det startede med en udveksling af ukvemsord mellem to personer på hver side af de to grupperinger.

»Vi ved, at de to personer på sociale medier - primært via Snapchat - har været uvenner og kaldt hinanden ukvemsord. Og den uenighed har de så snakket om skulle afgøres. Der skulle findes en vinder af konflikten,« siger Michael Gaml og fortsætter:

Politiet har indtil videre anholdt 12 unge mennesker i sagen. Her ses to af dem på gerningsstedet iført hvide dragter. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen. Vis mere Politiet har indtil videre anholdt 12 unge mennesker i sagen. Her ses to af dem på gerningsstedet iført hvide dragter. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen.

»Og det resulterer så i den her primitive adfærd. Nærmest som et urinstinkt i mænd, hvor der skal udkæmpes en fysisk fight. En adfærd, som de fleste nok vil tænke er absurd,« siger han.

Første møde gik galt

Ifølge politiet er den ene gruppe overvejende lokale unge, imens den anden er mere sammensat forskellige steder fra. Om det er nord, syd eller vest for Gentofte, kan Michael Gaml ikke sige noget om.

Da ukvemsordene mellem de to unge mænd tog til og senere eskalerede, aftalte de at afgøre det med en fysisk kamp om ære.

De aftalte, at det skulle ske fredag aften på et givent sted i centrum af Gentofte.

»Den ene gruppe stod klar et sted nede i Gentofte by, men da den anden gruppe ikke kom, ringede de sammen og aftalte i stedet at mødes på parkeringspladsen ved siden af skatearealet,« siger Michael Gaml.

Den første udmelding fra politiet var, at slåskampen havde foregået på selve skatearealet, men det er ikke korrekt. Sammenstødet fandt sted på parkeringspladsen ved siden af, og det er politiets opfattelse at stedet er valgt, fordi det var et sted, som begge grupperinger kendte til.

Hvornår de præcis mødtes vides ikke, men opkaldet til alarmcentralen kom ind kort før 01.30 lørdag morgen.

To varetægtsfængslet

Lørdag aften var der grundlovsfor i retten i Helsingør. Her blev seks personer fremstillet. Fire blev løsladt, imens to blev varetægtsfængslet frem til den 7. maj.

Begge sigtet for drab eller medvirken til drab.

Ved du om sagen, eller var du vidne til noget? Tip gerne B.T. på 1929@bt.dk.