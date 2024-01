Sidste år var der rigtigt mange, der ikke betalte for deres varer for kassen.

Antallet af anmeldte butikstyverier nåede i 2023 op på 24.429.

Og det er en ny negativ rekord.

Det skriver De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse.

Tyverierne forventes at koste dagligvarehandlen op imod to milliarder kroner.

Jannick Nytoft er administrerende direktør hos De Samvirkende Købmænd.

Han siger:

»DSK’s estimat for 2023 holder stik. Vi havde estimeret, at antallet af butikstyverier i 2023 ville ende på 24.464, og det reelle tal endte med at blive 24.429.«

Stigningen er bekymrende på alle parametre, siger han.

»Butikstyverier fylder for meget for den enkelte købmand, og det er en stor økonomisk omkostning for en sektor, der samlet set har en overskudsgrad på 0,5 procent Der bliver stjålet for mere, end der er overskud i sektoren.«

Den administrerende direktør ser nu frem til, at politikerne vil gøre en øget indsats på området.

»Lige nu og her ser vi frem til den lovede plan fra justitsministeren, efter at vi i snart et år har påpeget det stigende problem med butikstyverier. Vi håber – og tror på – at justitsministeren har lyttet til problemet, så der nu bliver taget politiske initiativer, der skal dæmme op for det stigende problem,« siger han.