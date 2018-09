Sanne sad og så TV med sin kæreste og parrets to børn på fire og syv år, da der fredag aften lidt efter kl. 21 blev åbnet ild på Meinungsgade på Nørrebro lige foran deres lejlighed.

»Vi sad i stuen, der vender ud mod gaden, og hørte pludselig noget, der lød som flere skud. I et kort sekund var vi i tvivl om, om det virkelig var dét, vi hørte. Men så så vi de blå blink og hørte sirenerne nærme sig,« siger Sanne som ønsker at være anonym til B.T.

Tre personer blev ramt af skud - to var tilfældige forbipasserende - og politiet vurderer, at skyderiet hænger sammen med konflikten i bandemiljøet.

»Vi blev selvfølgelig rigtig bange og tog vores børn ud af stuen og lagde dem ind i seng mod gården. Den lille forstod heldigvis ikke situationen, men den ældste taler nu om, at han ikke vil være bandemedlem, når han bliver stor.«

Foto: Mathias Øgendahl.

Sanne er dog ikke overrasket over hændelsen, da hun selv har bemærket, at flere store grupperinger af unge sortklædte mænd hænger ud i området.

»Specielt her den sidste uge har en stor flok på 20-25 unge mænd hængt ud i vores gård og omkring legepladsen overfor, hvor vi bor.«

Hun understreger, at drengene aldrig har gjort hende eller hendes familie noget, og at hun normalt ikke føler sig utryg med grupperne i gadebilledet. Det er først her på det seneste, at det har virket som om, at der var noget i gære.

»Det er nyt, at de er begyndt at hænge ud i vores gård - særligt i så store grupper - og på alle tider af døgnet. Det har ikke været rart, og politiet har også været herude flere gange.«

Her i den lukkede gård på Meinungsgade har der siddet 20-25 unge mænd klædt i sort den sidste uges tid. Sanne fortæller, at de har været der på alle tider af døgnet, og formentlig har været indblandet i skudepisoden fredag aften som fandt sted ved Guldbergsgade og Meinungsgade. Foto: Privat

Sanne har en teori om, at grupperne har opholdt sig i det lukkede gårdmiljø for netop at undgå drive-by-skyderier som dét, der fandt sted fredag aften.

»De har tidligere været i området, men det har været på de åbne offentlige pladser ved for eksempel Sjællandsgade. Det har virket som om, at de var mere på vagt den sidste uges tid.«

Sanne fortæller, at den store gruppe unges aktivitet også har haft konsekvenser for hendes søns fritidsinstitution.

»I mandags måtte min søns fritidshjem lukke deres legeplads efter skole, fordi de vurderede, at det ikke var sikkert.«

Politiet i København er fredag aften massivt tilstede på Nørrebro for at efterforske skyderiet, hvor tre mænd blev skudt. Foto: Mathias Øgendal/ Ritzau Scanpix

Sanne og hendes kæreste har derfor overvejet, om de midlertidigt skulle flytte ind i deres kolonihave i Valby, mens urolighederne står på.

»Da skyderiet fandt sted, tænkte jeg med det samme, at vi bare skulle væk fra Nørrebro, men vi elsker jo at bo her, og vi gider ikke lade os skræmme.«

Lørdag formiddag blev der afholdt et gårdmøde I Sannes ejendom, hvor beboerne diskuterede, hvad de kunne gøre for at forhindre, at grupperingen fortsat bruger gården som opholdssted.

»Alle er meget rystede over skyderiet, og nu har vi talt om, hvad vi kan gøre for, at gruppen ikke længere vil bruge gården.«

Københavns Politi har onsdag aften med øjeblikkelig virkning indført visitationszone på dele af Nørrebro og Nordvestkvarteret. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.. (Foto: Københavns Politi/handout/Ritzau Scanpix) Foto: Københavns Politi/handout

Da Sanne forklarede sine naboer, at hun ville tale med pressen, blev mange urolige på hendes vegne.

»De fortalte, at de tidligere er blevet chikaneret af gruppen, når de har sagt fra, så de frarådede mig at stille op til interview, men jeg synes, at vi skal kunne tale om det her.«

B.T. har derfor valgt at anonyminsere Sanne. Redaktionen kender hendes identitet.