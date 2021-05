31-årige Dennis Tingskov har fredag forladt sit opholdssted i Tinglev.

Det oplyser Sydjyllands Politi på twitter.

Dennis Tingskov er afhængig af medicin, som er han har efterladt.

Derfor har politiet en formodning om, at han stadig befinder sig i- eller ved Tinglev.

De beder derfor beboere i området om at tjekke udhuse, haver og lignende.

Dennis beskrives som: 160 cm høj og spinkel af bygning med mellemlangt, lyst hår. Rødlige skægstubbe og ingen tænder. Påklædning ukendt, men går som regel i løstsiddende tøj.

Ring 114, hvis du har oplysninger.