»Jeg har selv en dårlig mavefornemmelse. Jeg håber, at han lever, men jeg må erkende, at jeg tvivler.«

I knap to uger har Dennis Tingskov været forsvundet, og nu er hans bror Kim Tingskov begyndt at tvivle på, at man finder ham i live.

Den 31-årige mand forsvandt fredag for snart to uger siden fra det opholdssted i Tinglev, hvor han boede. I tiden op til sin forsvinden, havde han ifølge Kim Tingskov været nedtrykt efter et brud med kæresten.

»Jeg var sammen med ham den dag, han forsvandt, og der var han bedrøvet. Det har han været i noget tid efterhånden, fordi ham og hans kæreste var gået fra hinanden,« siger Kim Tingskov.

»Det er nok også forklaringen på, at han nu er forsvundet,« fortsætter han.

Politiet har af flere omgange ledt efter Dennis Tingskov, men eftersøgningerne har endnu ikke kastet noget af sig. En person mener imidlertid at have set ham ved en tankstation i Rødekro, ligesom han ifølge Kim Tingskov også skulle være set i en Føtex i Aabenraa.

»Jeg synes, det er en mærkelig måde, han er forsvundet på. Til at starte med troede vi, at han havde begået selvmord, men så fik vi jo håb om, at han var i live, da nogen havde set ham i Aabenraa i sidste uge, men nu er der gået så lang tid igen.«

»Vi ved ikke helt, hvad vi skal tro, og vi får en følelse af, at vi bliver vildledt hele tiden, og det er frustrerende,« lyder det videre fra Kim Tingskov.

Kim Tingskov har selv været ude og lede efter sin bror, og i dagene efter hans forsvinden ledte han stort set alle steder i lokalområdet – herunder i moser.

Men nu er det mere end en uge siden, at Dennis Tingskov angiveligt blev set i Aabenraa, og derfor svinder håbet også ind for familien.

Samtidig er den 31-årige mand afhængig af noget medicin, som han har efterladt sig.

»Han lider af sukkersyge, og vi ved ikke, hvor meget insulin han har med sig,« siger Kim Tingskov.

John Weber, politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser til Jydske Vestkysten, at man endnu ikke har opgivet at finde Dennis Tingskov.

»Vi har ikke givet op og håber stadig på at finde ham,« siger han til Jydske Vestkysten, der i første omgang talte med Kim Tingskov.

John Weber opfordrer desuden folk til at ringe 114, hvis de ser forsvundne Dennis Tingskov.