Navnlig antallet af sigtelser for narkokørsel er steget markant i forhold til sidste år.

Politiets trafikkontroller i juledagene har ført til flere sigtelser for både sprit- og narkokørsel end sidste år. Der har også været flere uheld, hvor føreren var påvirket, viser tal fra Rigspolitiet.

Og hvor antallet af sigtelser for spritkørsel ligger nogenlunde på niveau med tallene fra sidste år, så er der rejst væsentligt flere sigtelser for narkokørsel.

784 trafikanter blev i juleperioden, som er defineret fra 26. november til 26. december, sigtet for narkokørsel. Sidste år lå det tal på 511.

Hvad spritkørsel angår var antallet af sigtelser i år 432. I fjor var det 413, og der er altså tale om en lille stigning.

- Selv om mange julefrokoster har været aflyst, og nattelivet har været ramt af restriktioner, har vi alligevel sigtet rigtig mange mennesker for spiritus- og narkokørsel. Det er bekymrende, meget overraskende og ret skuffende, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.

Betegnelsen "narkokørsel" dækker ikke alene over trafikanter, som er påvirkede af narko. Det omfatter også personer, som er så påvirkede af lovlig receptmedicin, at de ikke er i stand til at køre bil, knallert eller motorcykel.

Over en længere årrække har der været en generel tendens til et fald, hvad angår spritkørsel. Men i de seneste tre år har der været en stigning på otte procent, oplyser Rigspolitiet.

Én ting er antallet af sigtelser. Det kan påvirkes af, hvor mange kontroller politiet gennemfører, og af tilfældigheder. Noget andet er antallet af ulykker, hvor spiritus eller stoffer er en faktor.

I juleperioden i år har der været 143 spiritusulykker og 25 narkoulykker. Til sammenligning var der henholdsvis 78 og 17 i fjor.

- Selv små mængder af alkohol påvirker dømmekraften og reaktionsevnen bag rattet. Sætter man sig bag rattet og kører i påvirket tilstand, vælger man bevidst at bringe sit eget og andres liv i fare, siger Christian Berthelsen.

Straffen for sprit- og narkokørsel er som oftest en kombinationsstraf og en frakendelse af førerretten. Straffen fastsættes ud fra månedslønnen og graden af påvirkning.

I alvorligere tilfælde kan straffen stige til fængsel, betinget såvel som ubetinget.

/ritzau/