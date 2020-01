Antallet af indbrud på landsplan er det laveste i 35 år. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik offentliggjorde tirsdag.

Men det er ikke alle af landets kommuner, der nyder godt af den udvikling.

Faktisk er der nogle kommuner, hvor antallet af indbrud er steget.

Eksempelvis blev der registreret 58 flere indbrud end året før i Dragør.

Det betyder også, at antallet af indbrud per husstand var dobbelt så højt som i resten af landet. Det skriver TV 2 Lorry.

»Det er jo aldrig sjovt, når man ligger højt på sådan en statistik. Det er noget, vi forsøger at være opmærksom på. Desværre kan vi ikke kigge over folks hække 24/7, men vi ville ønske, vi kunne gøre mere,« lyder det fra Dragørs borgmester, Eik Bidstrup.

Efter Dragør finder man Rudersdal, Hørsholm, Gentofte og til sidst Allerød på listen over de kommuner i Danmark, hvor der blev begået flest indbrud per indbygger i 2019.

Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt, som er et samarbejde mellem Trygfonden, Realdania, Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, fortæller til lokalmediet, at der kan være flere årsager til at antallet af indbrud generelt er faldet.

Hun peger på, at flere husstande har tilmeldt sig nabohjælp.

Men det er også vigtigt, at man overvejer at styrke døre og andre forebyggende initiativer.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik rammes de danske hjem hårdest i årets tre sidste måneder.

Det, fortæller administrerende direktør Rasmus Busk fra alarmvirksomheden Verisure, er ganske normalt.

'Vores kontrolcentral oplever, at indbrudstyvenes højsæson er de mørke måneder, og det afspejler sig også i tallene fra Danmarks Statistik, der netop er offentliggjort. I de måneder er det godt at være særligt opmærksom på at lade en lampe stå tændt eller tænde for radioen, når man forlader sit hjem,' siger han blandt andet i en pressemeddelelse:

'Det er også en god idé generelt at få sikret sin bolig ved at indbrudssikre husets vinduer, døre og låse samt installere en alarm.'

At der er nogle kommuner, som er hårdest ramt, kan skyldes, at indbrudstyvene får en særlig interesse for et område.

Derfor er det vigtigt, at man holder øje med aktiviteten i ens nabolag.