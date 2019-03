Byrådsmedlem i Greve René Kauland (V) er død i sin fængselscelle forud for retssagen mod ham, bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi. Han blev 41 år gammel.

René Kauland skulle i dag have været i retten, tiltalt for drabsforsøg og grov vold mod sin ekskæreste og hendes datter.

Sagen skulle være indledt onsdag klokken 9.30 ved Retten i Roskilde.

Omkring 30 tilhørere var mødt op for at følge retssagen, men få minutter inden retsmødet skulle indledes, kom en kvindelig retsbetjent ud og meddelte, at retsmødet er aflyst.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at aflysningen skyldes, at René Kauland onsdag morgen blev fundet død i sin celle i Slagelse Arresthus.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at aflysningen skyldes, at René Kauland onsdag morgen blev fundet død i sin celle i Slagelse Arresthus.

'Dødsfaldet bliver nu undersøgt nærmere af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i samarbejde med kriminalforsorgen. De pårørende er underrettet om dødsfaldet, ligesom parterne i straffesagen også er informeret,' skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Her oplyses det også, at resten af retssagen også er aflyst.

René Kaulands forsvarer, Henrik Stagetorn, siger til B.T., at han fik oplysningen om dødsfaldet onsdag morgen.

Han fortæller desuden, at han har været i kontakt med ham i indeværende uge.

»Men det er jo et mellemværende mellem advokat og klient, og så har jeg ikke flere kommentarer,« siger han.

B.T. har også talt med anklageren i sagen, John Catre.

»Det er en tragisk besked og få her fra morgenstunden. Det er jo det, der er sket, og så må vi se i forhold til de undersøgelser som Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, nu skal foretage,« siger han.

René Kauland blev uddannet økonom fra Københavns Universitet og blev ved kommunalvalget i 2017 valgt ind i byrådet i Greve.

Ved valget fik han 353 personlige stemmer, hvor han blandt andet gik til valg på at gøre mere for kommunens børn.

Efter at være blevet valgt ind i byrådet i Greve blev han medlem af kommunens skole- og børneudvalg.

Borgmester i Greve Kommune, Pernille Bechmann (V), har ikke ønsket at kommentere dødsfaldet over for B.T.

»Mine tanker går til de efterladte,« skriver hun i en kort opdatering på Facebook.

B.T. har været i kontakt med flere af hans byrådskolleger, der ikke har nogen kommentarer til dødsfaldet.

Frem til sin død stod René Kauland over for alvorlige anklager.

Han var tiltalt for drabsforsøg på sin 43-årige ekskæreste og for grov vold mod ekskærestens ti-årige datter.

Overfaldet fandt sted natten til 11. maj 2018. Ifølge anklageskriftet var politikeren maskeret, da han knuste en rude og trængte ind i ekskærestens rækkehus i Greve.

Han gik ind i den 43-årige kvindes soveværelse, hvor hun lå og sov sammen med sin datter.

Han slog ekskæresten adskillige gange i hovedet og på kroppen med en tung genstand, og kvindens datter blev ifølge anklageskriftet også slået i ansigtet med slagvåbnet.

Kvinden slap med livet i behold, men var ifølge anklageskriftet i livsfare ved overfaldet i soveværelset, hvor hun blev påført brud på både arme, ben, ribben samt halspulsåren som følge af angrebet.

Angrebet mod datteren bliver af anklagemyndigheden skønnet til at være et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.

René Kauland nægtede sig skyldig i anklagerne. Han var oprindeligt omfattet af navneforbud, men en byretsdommer valgte at ophæve navneforbuddet på grund af hans embede som medlem af kommunalbestyrelsen i Greve Kommune.

Frem til sin anholdelse arbejdede han som økonom i både det private og det offentlige arbejdsmarked. Blandt andet som chefkonsulent i Greve Kommune.

René Kauland efterlader sig et barn fra et tidligere forhold.