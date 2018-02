Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap.

Faderen til den 29-årige mand, M.A.S.A-T., der tirsdag blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg i Birkerød og et bankrøveri i Ringsted, var i tårer i retten - men samtidig lettet over at hans søn nu er blevet anholdt.

Det sagde han til BT, der mødte faderen, Abdelkader Salem Al-Tamimi, uden for retslokalet ved Retten i Lyngby tirsdag.

Samtidig understregede Abdelkader Salem Al-Tamimi, at han gerne vil undskylde over for ofrene, der blandt andet tæller de to 19-årige, der blev overfaldet med en økse lørdag aften på en tankstation.

»Det er forfærdeligt, det han har gjort, og jeg vil gerne sige undskyld til ofrene. Men det er ikke min søn, der har gjort det. Det er en syg mand. Han hører ikke hjemme i et fængsel, men på et sygehus,« siger Abdelkader Salem Al-Timimi, som sammen med sin familie flygtede til Danmark, da M.A.S.A-T. var lille.

Ved Retten i Lyngby kom det desuden frem, at de to 19-årige, der blev overfaldet lørdag, er sluppet fra hændelsen med livet i behold, og begge er uden for livsfare. Kvinden fik dog åbent kraniebrud, sår på halsen, ryggen og hånden. Den unge mand fik sår i hovedet, skulderen, ryggen og hånden.

Den formodede gerningsmand - der både mistænkes for at have stået bag et voldsomt drabsforsøg mod et ungt par og et bankrøveri i Ringsted - blev anholdt kort før klokken 22.00 på stripklubben Club 34 i Istedgade i København, efter en større politistyrke var blevet sendt til stedet.

Den nu sigtede M.A.S.A-T. blev løsladt fra Nyborg Statsfængsel den 2. februar i år, hvor han afsonede en dom på tre års fængsel for væbnede røverier mod to Netto-butikker i Holte og Fredensborg i november 2012. Siden sin løsladelse har han sovet på sofaen i sine forældres lejlighed i Birkerød-bebyggelsen Bistruplund ved Bistrup Hegn, som politiet lørdag aften og natten til søndag overfløj med helikopter og gennemsøgte med hunde i jagten på Abdelkader Salem Al-Timimis søn.

Søndag fortalte faderen til BT, hvordan han ikke kunne genkende sin søn, da han kom ud fra fængslet, hvor han blandt andet havde siddet i isolation.

»Han var fuldstændig anderledes og bange, da han kom ud. Han var ikke som i gamle dage. Jeg forstår ikke, hvad de har gjort mod ham,« sagde Abdelkader Salem Al-Tamimi til BT søndag.

Ifølge faderen havde M.A.S.A-T også kontaktet politiet for at få hjælp.

Til BT fortæller Abdelkader Salem Al-Tamimi nu, at M.A.S.A-T. som dreng gik i den lokale folkeskole, han var god i skolen og havde en drøm om at studere videre. Men drømmen blev ødelagt.

»Han drømte om at blive tandlæge, og efter folkeskolen var han på Høng Efterskole, men da han var omkring 16-17 år begyndte han at tage stoffer, og han fik nogle dårlige venner,« siger faderen til BT.

Den 29-årige M.A.S.A-T er blevet varetægtsfængslet i fire uger, og anklager Bente Schnack har desuden begæret en mentalundersøgelse af den 29-årige, på grund af den »umotiverede vold mod to sagesløse unge mennesker.«

Forsvarsadvokat for M.A.S.A-T, Peter la Cour, oplyste i retten, at hans klient ikke ønskede at fortælle, hvordan han forholder sig til sigtelserne. Peter la Cour oplyste dog på vegne af sin klient, at den tiltalte nægtede sig skyldig.