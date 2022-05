Københavns Vestegns Politi kunne fredag morgen meddele, at man torsdag havde anholdt en i forvejen fængslet mand og sigtet ham for drabet på Louise Borglit.

Nu kan B.T. så fortælle, at den 28-årige mand cirka ét år efter drabet på Louise Borglit forsøgte at dræbe sin daværende kæreste.

Dengang konkluderede retten, at manden havde til formål at dræbe kæresten, men stoppede, da det viste sig at være for besværligt.

Han blev idømt otte år, og det er altså de otte år, som han var i gang med at afsone, da Københavns Vestegns Politi torsdag anholdt ham og sigtede ham for drabet på Louise Borglit.

Smilende Louise Foto: Privatfoto Vis mere Smilende Louise Foto: Privatfoto

Ved drabsforsøget i 2017 brugte den nu 28-årige mand ikke kniv, men forsøgte ifølge dommen at kvæle sin daværende kæreste med et reb.

Fredag formiddag meddelte politikredsen foran den fremmødte presse, at den sigtede mand og Louise Borglit ikke havde en relation til hinanden.

Derudover fremgik det, at manden kommer fra Vestegnen.

Louise Borglit var gravid, da hun en novemberaften kort efter klokken 19 var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken.

Den 32-årige kvinde blev stukket med kniv, og umiddelbart efter forbrydelsen skal et vidne have set en mand forlade parken. Det er uvist, om det er denne mand, der er blevet sigtet for drabet.

I årene efter drabet har politiet flere gange undersøgt Elverparken for spor. Blandt andet blev der i december 2018 fundet en kniv, som gav håb om, at gerningsvåbnet var fundet. Kniven kunne dog ikke knyttes til drabet.

En særlig gruppe af erfarne efterforskere fra både Københavns Vestegns Politi og andre politikredse er blevet nedsat. Også Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har været involveret i efterforskningen.