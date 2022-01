Det er en 46-årig mand, mistede livet mandag morgen ved Selinevej nær Amagermotorvejen.

Hændelsesforløbet i forbindelse med selve ulykken er stadig i færd med at blive efterforsket.

Men Københavns Politi kan efter endelig identifikation konstatere, at der er tale om en mand, der tidligere på dagen havde været i kontakt med politiet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

En patrulje havde kørt ham til Sydhavnen, hvor han efter aftale var blevet sat af ved et busstoppested.

Da der var formodninger om denne sammenhæng mandag, blev Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) mandag underrettet.

DUP har oplyst til Københavns Politi, at man ikke ser et behov for at iværksætte en efterforskning.

Mandag eftermiddag blev en del af Amagermotorvejen ved Centrumforbindelsen spærret.

Københavns Politi var massivt til stede for at undersøge dødsfaldet