Frank James, der er mistænkt for skyderiet i Brooklyns metro, er blevet anholdt.

62-årige Frank James er blevet anholdt af patruljebetjente i East Village i New York City onsdag, fortæller tre embedsmænd til CNN.

Han har været efterlyst i løbet af onsdagen på grund af en formodet forbindelse til sagen. Derfor har politiet delt billeder af Frank James.

Ti personer blev tirsdag skudt ved en metrostation i Brooklyn, da en person iført gasmaske smed en røgbombe og begyndte at skyde.

Episoden udspillede sig i myldretiden tirsdag morgen 08.30 lokal tid ved 36th Street nær Sunset Park i Brooklyn.

16 personer kom til skade som følge af hændelsen. Her er 10 personer blevet ramt af skud, hvoraf fem personer var i kritisk – men stabil – tilstand.

Et øjenvidne, der var til stede i et metrotog, da skudepisoden fandt sted, fortalte til CNN, at der flød blod flere steder på stationen, og at der var en »masse panik« blandt folk.

Men nu er den mistænkte i sagen anholdt.