Ukendte gerningsmænd har skrevet "Free Hong Kong" på Den Lille Havfrue i København.

Den Lille Havfrue på Langelinie i København er natten til mandag blevet udsat for hærværk.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

- Ukendte gerningsmænd har i løbet af natten skrevet grafitti på den sten, havfruen sidder på, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til mediet.

Gerningsmændene har skrevet "Free Hong Kong" med store røde bogstaver.

Det er ikke første gang, at Den Lille Havfrue er blevet udsat for hærværk. Flere gange igennem årenes løb har man således været nødt til at udbedre hærværk mod statuen.

