Det er ikke ofte, at man ser, Den kongelige Livgarde gribe til handling under deres vagt på Amalienborg. Mandag eftermiddag var en undtagelse.

En mand havde nemlig begivet sig ud til slottet med en drone, som han sendte i luften. Formentlig fordi, han ville tage nogle flotte billeder af området fra luften.

Men det må man ikke.

»Det er sådan, at man ikke må flyve med drone over bygningerne, hvis man ikke har fået tilladelse til det,« forklarer Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Han fortæller, at Livgarden holdt manden tilbage, som efterfølgende har fået en bøde for den ulovlige brug af drone.

Henrik Stormer kender ikke bødens beløb.

Bødetaksten for ulovlig brug af drone er normalt 3500 kroner.

Hvis du ønsker at flyve med drone over et bebygget område, skal du søge tilladelse hos politiet, før du sender dronen i luften.

Desuden er der et krav om, at man skal have et dronebevis, som man får via et kursus i droneflyvning, hvis man flyver med en drone, der vejer mere end 250 gram - og så skal den registreres hos Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen.

Så hvis du skal ud og svinge dronen i kommende fremtid, og ikke ønsker en bøde med hjem i lommen, så husk tilladelse, dronebevis og registrering.