De fleste af os kender det. Man leder i vildskab efter en parkeringsplads, gerne så tæt på indgangen som muligt, så man slipper for at gå de ekstra 30 meter fra bilen og op til supermarkedet.

I en desperat forventning om, at der nok skal dukke en plads op, får man øje på to ledige pladser helt oppe ved indgangen. Mens man kører frem mod de ledige pladser, tænker man naivt, at ens held har vendt, inden man til sidst når helt frem til pladserne, hvor man bliver mødt af to skilte med en person i kørestol. Pladser der kræver en særlig tilladelse at holde på.

Men en 65-årig kvinde fra Aalborg, havde fundet en måde at omgå denne regel. Hun havde anskaffet sig en licens til at holde på en handicapplads, dog uden at være berettiget til det.

Den finte gik imidlertid ikke. For 29. juni sidste år blev det opdaget, at parkeringskortet slet ikke tilhørte den 65-årige kvinde.

Tirsdag var sagen for Retten i Aalborg. En sag, der kørte som en tilståelsessag.

»Hun erkendte forholdene, og at hun godt vidste, det var forkert at gøre, men hun forklarede ikke, hvorfor hun havde gjort det,« siger anklager hos Nordjyllands Politi, Mads Iversen.

Hvordan den 65-årige havde tiltusket sig kortet, vil anklageren ikke fortælle.

»Det var et ægte handicapparkeringskort, som tilhørte en anden person. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvordan hun har fået fat i det,« lyder det fra Mads Iversen.

Straffen for parkeringsfinten blev ti dages betinget fængsel og kvinden modtog dommen.