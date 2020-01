Siden 26. december har politiet i København ledt efter den 56-årige familiefar Ragnar Haug.

Nu er Ragnar Haug fundet død.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

Fundet af Ragnar Haug er blevet gjort i Kagsmosen på grænsen mellem Brønshøj og Husum i det nordvestlige København.

Siden Ragnar Haugs forsvinden 2. juledag har politiet ledt efter ham.

Det skete blandt andet ved Husum Station 28. december, hvor politiet var massivt til stede.

Siden har politiet opfordret borgere i og omkring Brønshøj, hvor Ragnar Haug boede med sin familie, til at holde øje med den 56-årige.

Endnu står det ikke klart, hvad der er hændt Ragnar Haug.

Men over for B.T. fortæller Københavns Politi, at man ikke mistænker, at der er sket en forbrydelse.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Politi.

'Tirsdag den 7. januar 2019 er den efterlyste nordmand, 56-årige Ragnar Haug, fundet død ved volden ved Vindingevej i Brønshøj. Han blev fundet som led i en fornyet eftersøgning i området med politiets hunde.'

Den afdødes pårørende er underrettet, oplyser politiet desuden.