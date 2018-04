Under tirsdagens retsmøde i ubådssagen kom det frem, at det hverken har været muligt at måle CO2 eller kulilte i Peter Madsens ubåd.

I Københavns Byret havde anklagemyndigheden tirsdag indkaldt ubådsekspert og kaptajnløjtnant Ditte Dyreborg som vidne. Hun har foretaget en lang række undersøgelser af ubåden og forklarede i retten, at hun ikke tror på, at den svenske journalist Kim Wall har været lukket inde i ubåden og er blevet forgiftet af udstødningsgasser - som den drabstiltalte Peter Madsen ellers har forklaret som værende dødsårsagen.

»Vi har ikke kunnet måle CO2 i ubåden, og erfaringer fra sømilitære ubåde siger, at det heller ikke ville kunne udgøre en risiko, hvis det var tilfældet. Der var heller ikke aflejret sod på indsugningsrørerne,« lød det fra eksperten.

Ifølge professor i kemi ved Kemisk Institut ved Københavns Universitet, Theis Ivan Sølling, burde der have været sodaflejringer i ubåden, hvis Peter Madsens forklaring skal holde.

»Sod er ikke vandopløseligt. Det ville være blevet siddende, selvom der er kommet vand ned i båden. Vi kender det fra køkkenet, hvis man har en stegepande eller en gryde, der er brændt på. Det går ikke af, medmindre man bruger opvaskemiddel,« siger han.

Hvis der har været dødelige mængder kulilte i ubåden, vil det så have afsat sod?

»Normalt opstår kulilte fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer. Det forårsager sod. Men jeg synes ikke, man kan kan sige skråsikkert, at der ikke kan have været kulilte i ubåden, bare fordi der ikke er sod. Der opstår heller ikke sod, hvis man tager en slange med udstødningsgas ind i en bil, som flere gør for at begå selvmord,« siger Theis Ivan Sølling, der altså ikke fuldstændigt kan udelukke, at Kim Wall er blevet kulilteforgiftet.

Hvad angår kulilte eller kuldioxid i ubåden vil det ifølge Theis Ivan Sølling ikke umiddelbart kunne måles. Begge er gasser, som er fuldt vandopløselige.

»Jeg tror ikke, man kan måle, om der har været kulilte i ubåden. Men man kan måle det giftige stof i blodet på grund af dets stærke binding til hæmoglobin (protein, der findes i de røde blodlegemer, red.),« siger han.

Der har indtil videre ikke været fremlagt undersøgelser af Kim Walls blod i retssagen.

Peter Madsen forklarede i oktober, at der forud for sejladsen havde været en defekt på en skrogventil, og at denne defekt var medvirkende til en ulykke, der ifølge ham kostede Kim Wall livet. Ifølge Peter Madsen var han gået op på ubådens dæk, hvor han kom til at lukke lugen, der blev suget fast, så han ikke kunne åbne den. Da han fik åbnet lugen, fandt han Kim Wall liggende død. Luften var, ifølge Peter Madsens forklaring, så forurenet af motorudstødning, at han straks måtte lufte ud i ubåden.

Han nægter sig skyldig i drab, men han har erkendt, at han har parteret Kim Walls lig.

