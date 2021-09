Brian Rønn Nielsen er onsdag aften anholdt i Østerlars sigtet for drabsforsøg på en 46-årig mand.

Det skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

»Det grundet efterforskning, at vi finder ham,« lyder det fra vagthavende ved Bornholms Politi, Jesper Lund, der for nuværende ikke kan oplyse yderligere.

Mandag aften blev en 46-årig mand overfaldet med en kniv på Fabriksvej i Rønne af Brian Rønn Nielsen, der valgte at flygte fra stedet på cykel.

Det var et voldsomt knivoverfald, hvor et vidne kunne berette, at den 46-årige mand, der blev overfaldet af den 35-årige Brian Rønn Nielsen, måtte modtage hjertemassage på stedet.

Siden har Brian Rønn Nielsen været efterlyst af politiet. Men onsdag aften kl. 18.26 kunne Bornholms Politi så anholde Brian Rønn Nielsen i Østerlars.

Østerlars er en lille by med cirka 242 indbyggere og ligger lidt over 18 kilometer fra Fabrisvej i Rønne, hvor det voldsomme knivoverfald fandt sted.

Knivoverfaldet var så voldsomt, at politiet oplyste, at de var massivt til stede, ligesom også hjemmeværnet assisterede.

Brian Rønn Nielsen er sigtet for drabsforsøg.

Det 46-årige offers tilstand er ukendt.

B.T følger sagen.