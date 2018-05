Den danske rigmand og erhversmand Nils Foss er død. Han blev 90 år gammel.

Det bekræfter Kim Vejlby Hansen, der er administrerende direktør i Foss A/S, over for BT.

Nils Foss er manden bag Foss A/S, som han grundlagde tilbage i 1956 og som i dag har 1300 ansatte på verdensplan. Han var administrerende direktør i virksomheden fra 1956 til 1969 og igen fra 1981 til 1990. Her tog Sønnen Peter Foss over. Mellem de to periode fungerede Nils Foss blandt andet som administrerende direktør i F.L. Smidth.

Han og familien er ifølge Berlingske blandt de 10 rigeste i Danmark med en formue på 12,3 milliarder kroner.

Nils Foss døde onsdag bare ganske få dage efter sin 90-års fødselsdag, som han fejrede med sin familie i fredags. Han havde i mere end 20 år kæmpet med sygdommen parkinson, der gjorde dagligdagen besværlig for FOSS-grundlæggeren.

Selv vidste Nils Foss hele tiden, at kampen mod den frygtelige sygdom var tabt.

»Jeg kan alligevel ikke gøre noget ved det,« udtalte han i et interview med BT tilbage i 2015.

Mens alle danskere kender Lego, Ecco, Danfoss eller Grundfos, er Foss mere ukendt i den brede befolkning. Der er dog ingen tvivl om, at Hillerød-koncernen spiller i den samme liga.

Med en omsætning på 2,2 mia. kr., afdelinger over hele verden og en svulmende pengetank er Foss A/S blandt perlerne i den stolte samling af danske familievirksomheder. Teknologivirksomheden er blandt andet optaget i den danske industrikanon som en af erhvervslivets største eksportsucceser.

Da Foss A/S blev grundlagt i 1956, hed selskabet N. Foss Electric. Et af de første produkter var en transportabel fugtighedsmåler, så landmænd kunne bestemme, hvornår det var bedst at høste kornet. Men ‘Cera-testeren’ kom skævt fra start. Den målte forkert, så adskillige bønder tabte penge. Det år rejste Nils Foss selv rundt i landet for at se kunderne i øjnene og sige undskyld.

Nils Foss var gift med kunstmaleren Dorte Foss. Sammen fik parret tre børn.