Asaad blev snydt for 1900 kroner, da han forsøgte at købe en brugt iPhone gennem Den Blå Avis. Svindleren benyttede en falsk sms, der så ud til at komme fra pakkefirmaet Dao.

Svindlere arbejder systematisk og metodisk med at snyde ærlige folk, der forsøger spare penge ved at købe brugte ting på Den Blå Avis. Det viser en lang række henvendelser, som B.T. har fået fra læsere, der er blevet snydt på offentlige markedspladser.

En af de mange, der har henvendt sig, er Asaad Kamali, der i august blev snydt, da han forsøgte at købe en brugt iPhone 8.

»Jeg har købt og solgt mange brugte ting gennem tiden, og jeg er ikke blevet snydt før. Så jeg er noget overrasket over det her,« fortæller Asaad Kamali.

Asaad Kamali blev snydt af en svindler på Den Blå Avis.

I august søgte han efter en brugt telefon på Den Blå Avis. Han fandt en annonce, hvor en sælger tilbød en sort iPhone 8. Telefonen fremstod ifølge annoncen som ny og havde stadig et år og to måneder tilbage af garantien. Pris: 2.200 kroner.

Efter en kort forhandling fik Asaad overtalt sælger til at gå ned i pris til 1.900 kroner. Det eneste, Asaad Kamali skulle gøre, var at overføre pengene, så ville pakken blive sendt med Dao.

»Jeg får en sms fra Dao, hvor der står, at pakken er afsendt, og at jeg vil modtage den en af de kommende dage,« fortæller Asaad Kamali.

Men selvom Dao stod som afsender af sms-beskeden, kunne han ikke tage den for gode varer. Pakken dukkede aldrig op, og da Asaad ville spore pakken, gik det op for ham, at der ikke var noget trackingnummer i sms'en.

Den falske sms fra Dao, som Asaad Kamali modtog fra en svindler.

Asaad ringede til Dao og spurgte, om der var en pakke på vej i hans navn, men det var der ikke.

Da han fortalte, at han havde modtaget en sms fra Dao, sagde kvinden, at hun ville undersøge det, og lidt efter ringede hun tilbage med en underlig besked:

»Hun siger, at det er en fup-besked, og at sælgeren har været inde og hacke Dao,« fortæller Asaad Kamali.

Han anmeldte svindleren til politiet og kontaktede også Den Blå Avis.

Her fortalte en medarbejder, at den samme person har snydt mange andre, og at de har lukket hans brugerprofiler ned mange gange.

Har du sat ting til salg på Den Blå Avis, og er du blevet snydt eller bestjålet af køberen, så hører vi gerne fra dig. Send en e-mail til jvl@bt.dk.

Morten Villberg, der er direktør i Dao, afviser, at Daos system er blevet hacket, men bekræfter, at der indimellem bliver sendt falske sms'er og e-mail ud i Daos navn.



»Vi sender millioner af pakker om året uden problemer. Desværre oplever vi indimellem, at nogen misbruger vores navn i forbindelse med snyd. Det sker også for andre pakkeselskaber,« siger Morten Villberg.



Når en pakke bliver sendt med Dao, får modtageren en sms, og i den sms er der et trackingnummer, som man kan bruge til at spore pakken.

Morten Villberg opfordrer til, at man sikrer sig, at der er et trackingnummer, og venter med at overføre penge, til man står med pakken i hånden eller er sikker på, at den er på vej.