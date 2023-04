Den 32-årige mand fra Korsør, der er sigtet for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige, er netop blevet sigtet for at have voldtaget og dræbt Emilie Meng.

»Min klient nægter sig skyldig. Og jeg skal gøre opmærksom på, ligesom det blev nævnt på pressemødet, at der altså kun er tale om en sigtelse,« siger mandens forsvarsadvokat Karina Skou til B.T.

De nye sigtelser mod den 32-årige er kommet frem på et pressemøde onsdag.

Udover sigtelserne om drab og voldtægt af Emilie Meng, fortalte politiinspektør Kim Kliver, at man ligeledes har sigtet ham for frihedsberøvelse og voldtægt begået mod den 17-årige pige, der forsvandt sporløst i sommeren 2016, og som først blev fundet død et halvt år senere.

Emilie Meng. Foto: privat

Den 32-årige blev også sigtet for en hidtil uopklaret sag fra Sorø. Her blev en efterskoleelev i november 2022 truet med kniv og forsøgt voldtaget og frihedsberøvet.

»Han nægter sig skyldig i de nye sigtelser, der er rejst,« siger Karina Skou.

Hun vil ikke oplyse, om hun har talt med sin klient endnu, eller hvad han siger til de nye sigtelser.

Den 32-årige har erkendt sig delvist skyldig i de sigtelser, der er rejst mod ham i forbindelse med sagen om den 13-årige pige, der forsvandt i midten af april.

Emilie Meng forsvandt forsvandt natten til 10. juli 2016.

Hun havde været i byen med nogle veninder i Slagelse. Hun valgte at tage hjem med toget og ankom Korsør togstation omkring midnat. Herfra forsvandt hun sporløst.

I måneder hørte ingen til Emilie Meng. Det var først fem måneder senere, at hendes jordiske rester blev fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland. Det var en hundelufter, der fandt liget.

Politiinspektøren fortæller på pressemødet, at den 32-årige allerede i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng var i politiets søgelys.