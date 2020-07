Onsdag blev en 25 -årig mand dræbt af skud ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Det viser sig nu, at den dræbte er den aarhusianske rapper Shmur.

Det oplyser hans manager, Prasad Balakumar, i en pressemeddelelse.

»På baggrund af utallige henvendelser fra pressen er det med stor sorg, at vi kan bekræfte, at Shmur, artist, kunstner og pladeselskabsmedejer, er afgået ved døden 22. juli 2020 i Aarhus. Vi beder medier og pressen at vise respekt over for de pårørende/familien,« skriver Prasad Balakur i en pressemeddelelse og fortsætter:



»Shmur var en af vores bedste artister. Han var en af de mest anticiperet upcoming artister på den danske musikscene. Det gladeste, kærligste og mest positive menneske, som jeg nogensinde har mødt. Shmur vil altid leve videre i os.«

Shmur er den afdøde rapper. Foto. Privat

Drabet fandt helt præcist sted på Observatorievej ved Væddeløbsbanen. Efter at være blevet skudt formåede Shmur at finde vej ind i hestefolden.

Flere personer fandt ham liggende i folden og tilkaldte politiet. Kort efter ankom politi og ambulance, men Shmurs liv stod ikke til at redde.

Politiet efterforsker lige nu drabet, og de mener, at der er en rivalisering i det kriminelle miljø, der ligger forud for drabet.