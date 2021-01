Gruppen "Men in Black" afholder demoer i Aalborg og København. I alt er syv personer anholdt.

Lørdag aften er syv personer anholdt ved to demonstrationer i Aalborg og København. Seks af dem er anholdt og sigtet for at affyre fyrværkeri.

Det er gruppen "Men in Black", som står bag demonstrationerne. Ifølge gruppens Facebook-side kæmper gruppen for frihed.

Demonstrationen er angiveligt en protest mod de restriktioner, der er indført for at dæmme op for coronapandemien.

Ved demonstrationen i Aalborg er fem personer blevet anholdt. Politiet skønner, at 50-65 personer deltager i demoen.

- Vi følger demonstrationen tæt og er i dialog med deltagerne. Vores mål er at sikre, at demonstrationen forløber i ro og orden.

- Gør den ikke det, griber vi naturligvis ind, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gruppen demonstrerer også på Rådhuspladsen i København lørdag aften. Her er to personer anholdt, oplyser Københavns Politi.

Den ene er anholdt for at bryde fyrværkeriloven. Vicepolitiinspektør Rasmus Schultz ved ikke på stående fod, hvad den anden er anholdt for.

- Det forløber planmæssigt. Der er cirka 200-250 personer forsamlet på Rådhuspladsen, og de er i gang med taler.

- Der har været afbrændt pyro - romerlys og raketter - til at starte med, og nu står cirka halvdelen med fakler, siger han.

Han fortæller, at demonstrationen er anmeldt til at finde sted fra klokken 18 til 02 natten til søndag.

- Lad os nu se, om den varer så længe. Men det er deres lod, for de vælger jo, hvor længe de vil demonstrere.

- Vi følger det tæt. Også set i forhold til at det var samme gruppe mennesker, der 19. december gik en tur i gaderne, og der var en gruppe af uromagere i blandt dem, som opførte sig helt uacceptabelt.

- Det vil vi ikke se igen, og det har vi også informeret demonstrationslederen om. Vi kommer selvfølgelig til at følge dem tæt, siger Rasmus Schütt.

