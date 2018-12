Tusindvis kan samles lørdag foran den danske og norske ambassade i Marokko efter det brutale dobbeltdrab på en dansk og norsk turist.

Mandag blev ligene af 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige norske Maren Ueland fundet nær landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko i Nordafrika.

På en Facebook-side har over 66.000 brugere natten til fredag tilkendegivet interesse for at samles foran de to ambassader i hovedstaden Rabat.

Ifølge Facebook-siden vil demonstrationen finde sted lørdag fra kl. 17.00 til 19.00 lokal tid.

Her transporterer marokkansk politi ligene af de to skandinaviske turister fra lighuset i Marrakesh og videre til lufthavnen, ifølge nyhedsbureauet AFP. Foto: AFP

De mange mennesker vil ifølge siden samles for at ære og mindes de to unge ofre for det brutale og meningsløse dobbeltdrab.

Det marokkanske medie Morocco World News skriver torsdag aften, hvordan en unavngiven ung mand tidligere på dagen lod sig fotografere foran den danske ambassade med et skilt, hvor der stod 'Sorry' (på dansk undskyld, red.).

Mediet bringer også fotoet af den unavngivne mand med solbriller og omvendt kasket, hvis identitet ikke fremgår af historien.

Grafik: VG.no: Her blev Louisa og Maren dræbt:

Grafik: Tom Byermoen, VG; Kilder: Medias24.com, Google Earth, Mapbox

Fire anholdte mænd mistænkes for drabene. Ifølge den marokkanske anklagemyndighed har de fire mænd før drabene svoret troskab til Islamisk Stat (IS) i en video, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden har bekræftet ægtheden af videoen uden natten til fredag at uddybe nærmere, hvordan ægtheden kan bekræftes.

Politiets Efterretningstjeneste (PET, red.) i Danmark oplyste torsdag i en meddelelse, at videoen undersøges:



'PET er bekendt med en video på de sociale medier, hvori fire personer, som kan være identiske med personer, der i Marokko er anholdt i forbindelse med drabet på to skandinaviske kvinder, sværger troskab til IS og dets leder foran et IS-flag. PET er sammen med Rigspolitiet i gang med at analysere videoen. PET kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om videoens ægthed'.

Marokkanske efterforskere ses uden for en bus, hvor de mistænkte i drabssagen er tilbageholdt. Foto: -

De to veninder, 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige norske Maren Ueland, blev fundet dræbt ved deres telt nær landsbyen Imlil. Der er tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

Stedet, hvor de blev fundet, er et populært vandreområde for turister. Imlil ligger 70 kilometer syd for storbyen Marrakesh.