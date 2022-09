Lyt til artiklen

En demonstration på Gammel Køge Landevej i Valby er fredag gået så vildt for sig, at politiet nu har valgt at spærre en del af vejen.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

De oplyser, at demonstrationen »har udviklet sig i en voldelig retning.«

Det betyder, at der er afspærret mellem Folehaven og Vigerslevvej.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi, men det har indtil videre ikke været muligt.

Opdateres …