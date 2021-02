En større gruppe personer er i øjeblikket samlet foran Vestre Fængsel i København til en fakkelprotest for en indsat kvinde.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Det er et fakkeloptog, og det forløber stille og roligt. De går lidt frem og tilbage derude, og vi er også til stede,« siger vagtchef Henrik Svejstrup.

På Facebook fremgår det, at fakkelprotesten er til støtte for den kvinde, der for nylig blev varetægtsfængslet i 12 dage for at opfordre til at 'smadre byen på en ikke voldelig måde' i forbindelse med en af de såkaldte Men In Black-demonstrationer 9. januar.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Ifølge begivenheden på Facebook har kvindens søn fødselsdag onsdag, og det er således også i den forbindelse, at de fremmødte vil vise den 30-årige kvinde deres støtte.

Henrik Svejstrup bekræfter over for B.T., at navnet på demonstrationen indikerer, at de er der for at støtte kvinden.

»Vi ved ikke, hvor lang tid de bliver derude, men det forløber ganske stille og roligt,« tilføjer han.

B.T.s mand på stedet fortæller, at demonstranterne råber: ‘Stop tyranni, sæt hende (navn udeladt, red.) fri’.

»De er meget sure over, at hun er blevet fængslet,« fortæller B.T.s reporter.

Kvinden er sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, da hun ved demonstrationen 9. januar gik på talerstolen og ifølge politiet opfordrede til hærværk.

Kvinden gik på scenen i løbet af aftenen og råbte i en megafon, at demonstranterne skulle gøre opmærksomme på sig selv:

»Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her,« lød det blandt andet.

»Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort, så lad os smadre det, venner – folkestyret, folket i Folketinget, smadre systemet. Tak skal I have,« sagde hun.

Foto: Lia Sara Amar Vis mere Foto: Lia Sara Amar

Kvinden blev allerede anholdt et par dage efter demonstrationen og fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Her nægtede hun sig skyldig og forklarede, at hendes udtalelser blot var 'en talemåde' og ikke tænkt som voldelige. Ved retsmødet oplyste hun også, at hun er mor til to børn på fem år og to år.

Dommeren ved grundlovsforhøret fandt dengang heller ikke grund til, at kvinden skulle varetægtsfængsles.

Det var anklagemyndigheden dog uenig i og kærede afgørelsen. Dermed skulle Østre Landsret tage stilling til sagen. Og her kom man frem til, at kvinden skulle fængsles.

Derfor blev hun eftersøgt 18. januar. Først ti dage senere er det så lykkedes politiet at få fat i hende.

Ved et kort retsmøde fredag formiddag har en dommer fastsat fristen for fængslingen til 12 dage.