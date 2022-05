En større demonstration ude foran Fødevare- og Miljøministeriet finder i øjeblikket sted.

Her er mindst 70 aktivister Extinction Rebellion mødt op med bannere, maling, trådhegn og megafoner for at demonstrere mod manglende klimahandling.

Det bekræfter Henrik Brix ved Københavns Politi til B.T.

»Vi er fortsat i gang med aktionsugen fra Extinction Rebellion. De startet i Bibliotekshaven, hvor man så er gået over i Slotsholmsgade foran Fødevare- og Miljøministeriet.«

»Vi har frihedsberøvet seks personer. Fordi de har kommet maling på hænderne og sat håndaftryk på vinduer indtil ministeriet.«

Politiet skal nu finde ud af, hvad de skal sigtes for.

Ellers lyder meldingen, at alt foregår stille og roligt, men man er stadig på adressen.

»Vi har meldinger om, at de også kommer til at være andre steder i byen. Vi ved bare ikke hvor endnu, men det finder vi hurtigt ud af,« fortæller Henrik Brix.

B.T. følger sagen.