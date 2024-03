Mandag morgen spærrer demonstranter indgangen til våbenvirksomheden Terma i Aarhus-forstaden Lystrup.

Nu har politiet fået nok.

»Demonstranterne nægter fortsat at fjerne sig fra indgangen, og de har nu fået en sidste chance for selv at fjerne sig, inden politiet skrider ind,« skrev Østjyllands Politi på det sociale medie X klokken 09.11.

Klokken 09.36 har demonstranterne stadig ikke efterlevet politiets krav, så nu skrides der til handling:

»Trods påbud og flere opfordringer nægter flere demonstranter fortsat at flytte sig. Vores betjente er nu i gang med at fjerne dem fra indgangen og over på et offentligt areal,« skriver politikredsen i et nyt oplsag på det sociale medie.

Før politiet begyndte at fjerne demonstranterne var en blevet anholdt, mens to er sigtet for hærværk.

Det fremgår ikke, hvorfor en demonstrant tidligere på morgenen er blevet anholdt, men politiet skrev mandag morgen, at de to sigtelser for hærværk skyldes, at der er blevet tegnet på virksomhedens ruder.

Det er bestemt ikke første gang, demonstranter blokerer indgangen til Terma, som også har en afdeling i Søborg.

Ifølge Berlingske producerer Terma dele, der sidder på de israelske F-35-kampfly.

»Vi ser det som vores pligt at handle. Vi nægter at kigge væk, og vi vil ikke stoppe presset mod Terma og regeringen, før de stopper våbenhandlen med Israel,« skriver Pal Solidarity Press i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at aktionen er en del af en internationalt koordineret aktion mod virksomheder, der ifølge demonstranterne sælger våben til Israel, som siden oktober sidste år har ført krig mod terrororganisationen Hamas i Gaza – med frygtelige civile tab til følge.