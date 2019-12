20-25 demonstranter har torsdag morgen stillet sig op foran Danish Crowns slagteri i Ringsted.

En gruppe borgere demonstrerede torsdag morgen foran Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Ifølge politiet deltog 20-25 deltagere i demonstrationen. Ingen er blevet sigtet for noget, og alt er ifølge politiet foregået stille og roligt.

Demonstranterne spærrede slagteriets hovedindgang for kommende dyretransporter.

I en pressemeddelelse oplyser demonstranterne, at aktionens formål blandt andet er at sætte fokus på industriens måde at producere kød på.

Politiet oplyser, at man trods demonstrationens ophør bliver i området.

- Politiet forbliver i området med præventiv patruljering, lyder det på Twitter.

/ritzau/