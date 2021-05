Trafikanter skulle i et par timer torsdag finde andre ruter til og fra Amager, da Langebro var spærret.

Da fire demonstranter torsdag formiddag spændte sig fast i en stålkonstruktion på Langebro i København, betød det et stop for trafikken til og fra Amager via H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard.

I stedet måtte bilister og cyklister finde alternative ruter til og fra Amager.

Men kort før klokken 13.30 blev der atter åbnet op for trafikanter på broen, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiet spærrede trafikken, da demonstranterne havde spændt sig fast i en stålkonstruktion, der går over vejbanen. Det skete omkring klokken 11 af hensyn til sikkerheden.

I knap tre timer arbejdede betjente på at få demonstranterne ned. De kan nu se frem til en sigtelse.

- De fire demonstranter er nede og vil blive sigtet for forstyrrelse af trafikken, skriver Københavns Politi på Twitter.

Aktionen blev udført af klimaaktivister, der ønsker at sætte fokus på klimaets udfordringer og politikernes - i deres øjne - manglende handling.

Langebro er en klapbro, der forbinder Sjælland og Amager. Den er fra 1690 og dermed yngre end Knippelsbro, der blev anlagt i 1618-1620.

De to broer, der ligger med cirka en kilometers afstand fra hinanden, er begge meget trafikerede.

