Togdriften mellem Hellerup og Svanemøllen i København indstilles på grund af uroligheder ved ambassade.

En demonstration ved Israels ambassade i Hellerup til fordel for palæstinenserne er opløst efter "omfattende uorden" fredag eftermiddag.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Togdriften er midlertidigt indstillet mellem Hellerup Station og Svanemøllen på grund af urolighederne.

Vagtchef Henrik Stormer fortæller, at der har været cirka 4000 deltagere ved demonstrationen.

- Heraf er der 50 til 100, som har lavet uorden ved at kaste med sten og kanonslag mod politiet og ambassaden, siger han.

Videoer fra stedet viser, at kampklædt politi er talstærkt til stede med blandt andet politihunde.

Henrik Stormer oplyser, at politiet har brugt tåregas mod demonstranterne og ved 17-tiden forsøger at få folk til at forlade området.

Den israelske ambassade ligger i ambassadekvarteret på Lundevangsvej i Hellerup tæt på Svanemøllen Station.

Folketingskandidat for Radikale Venstre Kashif Ahmad har offentliggjort en video fra stedet. Den viser, at der er en del røg i luften.

- En skandale, at der bliver kastet med kanonslag mod ambassaden, og en skandale, at politiet skyder med tåregas i folkemængden fuld af børn og ældre mennesker, står der i opslaget på Twitter.

Demonstrationen er arrangeret som en reaktion på de igangværende uroligheder i Israel og de palæstinensiske områder.

Israelsk militær har siden mandag bombet mål i Gazastriben, mens militante palæstinensere har skudt raketter mod Israel.

Siden mandag er mindst 122 mennesker dræbt i Gaza, og 900 andre er såret. I Israel er otte personer dræbt - seks af dem var civile.

/ritzau/