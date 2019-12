Opdatering: Politiet oplyser kort efter klokken ni, at demonstrationen er opløst. Deltagerne har 'stille og roligt forladt' området.

De har lænket sig sammen med kæder og nægter at flytte sig.

Torsdag morgen forhindrer en gruppe demonstranter transporterne med svin i at komme ind på Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi drejer det sig om 20 til 25 demonstranter, der står med skilte og bannere foran slagteriet.

Politiet understreger, at der på trods af demonstrationen ikke er optræk til dramatik.

»Det foregår stille og roligt. Indtil videre får de lov til at stå der. Vi kører en dialogbaseret indsats og taler med dem om, hvad de har tænkt sig og forsøger at finde ud af, hvad de vil.«

Det fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I en pressemeddelelse oplyser demonstranterne, at aktionens formål blandt andet er at sætte fokus på industriens måde at producere dyr på.

På nuværende tidspunkter kan lastbilerne med dyrene ikke komme ind på slagteriet, så det problem forsøger slagteriet at finde en løsning på.

»Vores primære fokus er demonstranterne. Der har ikke været nogen form for magtanvendelse. Der er ingen anholdte. Ingen sigtede. Vi forsøger at løse situationen gennem dialog,« understreger Martin Bjerregaard.

Demonstrationen begyndte omkring klokken fire torsdag morgen, og politiet forventer, at den slutter i løbet af kort tid.