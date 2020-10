En video der viser politiet skyde en knivbevæbnet mand, sendte natten til tirsdag vrede demonstranter på gaden i det vestlige Philadelphia.

30 betjente blev sårede og mange demonstranter anholdt i de natlige sammenstød, der skete i vrede over politiets drab på den 27-årig afroamerikaner Walter Wallace.

Politiet reagerede på en anmeldelse om en bevæbnet mand i Cobbs Creek, og da de nåede ud til stedet fandt de Walter Wallace der angiveligt var bevæbnet med en kniv.

En video optaget på stedet viser, at betjentene trak sig tilbage og at Wallace løb ud på vejen, hvor de befandt sig. Betjentene reagerede ved at affyre deres tjenestevåben flere gange.

Walter Wallace blev ramt i både skulderen og brystet.Han blev flyttet ind i politibilen og kørt til et hospital, hvor han afgik ved døden. Det fik mandag nat demonstranter til at gå amok i gaderne.

En butik der er blevet hærget af demonstranter i Philadelphia. Foto: DAVID DELGADO

Politibiler blev sat i brand, genstande blev kastet mod politiet, der svarede igen med skjolde og stave.

Ifølge den lokale tv-station NBC10 Philadelphia blev 30 betjente såret under urolighederne. Mest alvorligt gik det ud over en 56-årig bejtent, der blev ramt af en pick-up truck og måtte indlægges med et brækket ben. De øvrige sårede betjente er alle udskrevet.

Kriminelle benyttede lejligheden til at plyndre apoteker, restauranter, tøjbutikker og supermarkeder. Derudover blev to hæveautomater smadret.

Billeder fra Philadelphia viser demonstranter, der har afmonteret en hæveautomat, som de forsøgte at stoppe ind på bagsæddet af en bil.